VERICA I VELJKO ŽMURE NA PREDRASUDE: Razlika od 35 godina ih ne dotiče, a svi ih komentarišu! Ovako govore o zajedničkoj DECI!

Kreatorka Verica Rakočević i muzičar Veljko Kuzmančevića više puta su dokazali da ljubav ne zna za godine.

Verica ili Vera, kako je on od milošte zove, starija je od Veljka 35 godina.

Nikada se nisu opterećivali konvencionalnim stvarima, želeći samo sebi da obezbede oazu mira satkanu od ljubavi, poštovanja i sreće. I uspeli su o tome. Bili su žrtve predrasuda, ali osmeh na licima ovo dvoje ljudi govorio je da njihovu sreću niko ne može da poljulja.

Venčali su se 2013. godine. Na slavlje su došli brodićem i slavili satima sa najbližim prijateljima.

foto: ATA Images

"U otuđenom svetu gde caruje materijalno ljudi su prepoznali iskrenu emociju i zanemarili godine, tako da je bilo više pozitivnih nego negativnih komentara. Ja se nikada nisam obazirala na tuđe živote, te me ni komentari onih koji to ne razumeju nisu doticali. Što se adrenalina tiče, svakako je tu čim imate snage da prkosite pravilima, da u 69. godini krstarite motorom, igrate se žmurke sa emocionalno nepismenima, a u svojoj intimi živite kao da ste upola mlađi. Ispunjena sam u svakom pogledu. Činjenice ne stavljam pod tepih, svesna sam i radosti i rizika koje donosi ovakav odnos. Lakoća kojom Veljko amortizuje sve životne probleme samo mi kazuje da je on došao u moj život kao nagrada", pričala je Verica, dok je njen suprug, kako ističe, mnogo puta u životu upitao sebe da li je normalan.

ŠTA AKO VELJKO POŽELI DETE?

Generacijski jaz među njima nikada nije postojao. Verica izgleda znatno mlađe. No, samo zbog jedne stvari kreatorki je žao zašto nekoliko decenija nije mlađa, a to je da podari Veljku dete.

"Naravno da mi je žao zbog toga. Deca jedino imaju smisla ako su rođena iz ljubavi. Naša situacija je takva da je to nemoguće, ali moglo se desiti da smo istih godina, a da smo uskraćeni za to iz nekog drugog razloga. Kolika je mogućnost u tom slučaju za rastankom, tolika je i kod nas. Jedino što znam jeste da bi on, ako bi ta želja bila jača od ovog odnosa, u meni uvek imao najboljeg prijatelja. Prezirem ljude koji posle ljubavi bacaju drvlje i kamenje po osobi sa kojom su delili život", pričala je ona.

I Veljko deli slično mišljenje sa suprugom, pa je tada rekao da su njih dvoje generacijski vršnjaci.

"U mnogo čemu u našem odnosu potpuno izostaje osećaj razlike u godinama. U mojoj situaciji, ukoliko kažem da ne želim dete, onda sam bolesnik, a ako pak kažem da želim, onda sam sa Vericom da bih je iskoristio. Uživam u tome da ne želim da dam odgovor. Pri tom, toliko smelo pitanje javnosti je ravno mom pitanju: "Koje boje su vam gaćice?", rekao je on.

foto: ATA Images

O usvajanju kreatorka nije razmišljala

"Ne, šta će mi? Imam svoje troje dece. U slučaju da je Veljko imao želju da ima decu, on se ne bi oženio sa mnom. Prosto je to. Na kraju krajeva, mlad je, ima samo trideset pet godina i ako mu se ta želja pojavi, može kada god želi da ima decu. Sa mnom ne može sigurno", u dahu je govorila.

Iako su želeli, nažalost Verica i Veljko nisu mogli da se venčaju u crkvi, jer po kanonima SPC razlika među mladencima ne sme biti veća od 15 godina, a i mlada bi trebalo da ima manje od 60, dok je Verica kada se udavala za Veljka, imala 65 godina. Još jedna prepreka bilo je to što je kreatorka iza sebe već imala jedan brak sklopljen u crkvi.

Šarmantna dama nije se libila da otkrije istinu kako su Veljkovi roditelji reagovali kada su saznali za njihovu romansu.

"Mislite ono jadna njegova majka? Ona poznata klasična priča o snaji koja dolazi u kuću, pa se ona i svekrva mrze u našem slučaju pada u vodu. Veljkova majka mlađa je od mene, kao i svekar, a na tu temu često se šalimo", rekla je Verica i istakla kako se Veljkovi roditelji ophode prema njoj.

"Veljkov tata kad smo kod njih u poseti, pa ga pozove prijatelj telefonom, kaže: 'Ne mogu dugo da pričam, ovde su nam deca'. Šta da kažem osim: 'Nemoj, Laki, majke ti', ali on tvrdi da nas tako doživljava", ispričala je ranije Verica.

foto: ATA Images

