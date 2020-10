TOMOVIĆEV ROĐENI BRAT ZADOVOLJAN ŠTO JE MIKI IZBAČEN: Vladimir nije pominjao KRVNU OSVETU, rekao je OVO DIREKTNO U KAMERU!

Vladan Tomović, rođeni brat Vladimira Tomovića ne krije koliko je besan i iznerviran, ali i zadovoljan odlukom produkcije da Miki bude diskvalifikovan.

On je istakao da je poludeo kada je video ceo snimak.

"Ali ja znam, a znate i vi da sve što je Vladimir za stolom taj dan rekao o Mikiju da prdi i smrdi u rehabu i da ništa ne radi, to bi on i pred njim rekao. Ispalo je kako je Miki prišao njemu i pitao ga da li je rekao da je on lopov, što je njemu rekao Fran, ali nije Fran nego Alen! Alen je to posle i rekao!", rekao je Vladan, pa nastavio:

foto: Printscreen

"Ma ovo bi se desilo kad-tad, to je bilo suđeno da se desi obzirom koliko se "vole" i "mirišu". Moralo se desiti, jer se svađaju danima i netrpeljivost je bila očigledna i sve veća. Ja poznajem svog brata, nikad ne bi prvi napao nikoga."

Potom se Vladan osvrnuo na spekulacije da je Vladimir u kameru navodno pozivao na "krvnu osvetu".

"Nikakvu krvnu osvetu on nije pominjao. Nakon što je Miki izašao, on je rekao: "Propišaćeš svaku suzu koju je moja majka pustila zbog ovoga", a nikakvu krvnu osvetu niko nije mogao da čuje, jer sam ja čuo sve... Vladimir je navikao da funkcioniše u rijalitiju, ali ovakve situacije nije prijatno gledati bilo ko da je u pitanju, a pogotovo ako je to tvoj rođeni brat, sestra ili kako god", zaključio je Vladan.

foto: Printscreen, Pink

Kurir.rs/K.Đ/SrbijaDanas

Kurir