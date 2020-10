DŽEHVU PROZIVAJU ZBOG NASTUPA, DEČKOVE ZARADE I BIVŠEG RANKOVIĆA: Pevačica konačno stavila tačku na sve priče! Ogolila se DO KOSKE

Teodora Džehverović otkriva da je konačno pronašla sreću sa novim dečkom, košarkašem Ninom Čelebićem, ali isto tako da se ne pronalazi u optužbama epidemiologa doktora Predraga Kona da je bez griže savesti usred pandemije održala nastupe.

Ogromna prašina nedavno se podigla u javnosti nakon što je doktor Predrag Kon oštro osudio masovna okupljanja na proslavama u Smederevu i Vrnjačkoj Banji, za koje se kasnije utvrdilo da je na njima nastupala pevačica Teodora Džehverović.

foto: ATA Images

- Nisam se pronašla u tome što je pričao. To što je on rekao ne mora da znači da se na mene odnosilo. Još dosta mojih kolega pravi koncerte, tako da je mogao i njima da zameri, a ne samo meni. Radim svoj posao onako kako najbolje znam i gledam da sve funkcioniše u najboljem mogućem redu kada su oprez, mere i higijena u pitanju.

Nedavno si bila na odmoru u Egiptu, kako si se provela?

- Odmarala sam se s porodicom, sunčala i kupala. Napunila sam baterije pred novu sezonu koja me očekuje, imam mnogo planova i snimanja spotova.

foto: ATA Images

Šuškalo se kako si ti dečku Ninu, ali i ostatku porodice platila letovanje?

- To je potpuna laž. Svako ko je bio u Egiptu zna da je tamo "all inclusive" i da je nemoguće platiti nekome nešto van toga. I da sam htela da mu plaćam, ne bih uspela. On je sposoban dečko, lepo zarađuje od svog posla. Takođe je vredan i trudi se oko svega. Svi su platili putovanja od svog novca, nikome ja ništa nisam plaćala sem sebi.

Svi su se začudili što si javno priznala vezu s Ninom?

- Ne vidim tu ništa čudno. Ni on, a ni ja nismo deca, tako da je bilo logično da je sledeći korak da priznamo da smo zajedno. Ne želimo da se krijemo, lepo nam je i uživamo u ljubavi.

foto: Printscreen/Instagram

Da li to znači da je na pomolu trudnoća, veridba, svadba?

- Bože sačuvaj! Ne mogu da verujem da to ljudi tako komentarišu javno. Ja jesam javna ličnost, ali ne znači ako priznam vezu sa nekim javno da sam odmah trudna. Zasad neće ništa biti od toga. U ljubavi smo, volimo se, a ostalo će sve doći samo od sebe.

Često si na meti kritika zbog provokativnih Instagram fotografija, kako gledaš na to?

- Ništa nije loše pokazati svoje telo. Nekoliko puta sam pričala o tome, volim svoje telo i naravno da ću ga pokazivati. Kome se ne sviđa, može da me otprati, obriše s Instagrama, šta god, ali sve u svemu jako je ružno komentarisati nekog u negativnom kontekstu samo zato što se skinuo.

Kako komentarišeš učešće bivšeg momka Anđela Rankovića u Zadruzi?

- Ne komentarišem. Svima želim uspeha i sreće u daljem radu, pa tako i njemu.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Kurir