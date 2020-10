SRBIN JE OTKRIO BREDA PITA, A OD HOLIVUDA NIJE DOBIO NI DINAR! Niko ne zna da je ON otac ove srpske PEVAČICE

Bred Pit decenijama jedan je od najpopularnijih i najplaćenijih glumaca na svetu. Iza sebe ima brojna filmska ostvarenja, nagrade i priznanja, a malo ko je znao da je jednu od svojih prvih uloga odigrao u filmu Božidara Nikolića, jednog od naših najpoznatijih snimatelja i direktora fotografije!

Božidar, koji je inače otac poznate pop pevačice Jovane Nikolić Mišković, učestvovao je u stvaranju legendarnih filmova u SFRJ - "Ko to tamo peva", "Dečko koji obećava", "Maratonci trče počasni krug", "Balkanski špijun", "Profesionalac", pa tako i "Tamna strana Sunca" (The Dark Side of the Sun), u kom igra i planetarno popularni glumac.

Ovaj film snimljen je 1988. godine, kao američka koprodukcija sa SFRJ i Kanadom, a scenario su po priči Nikole Jovanovića napisali Endru Horton i Željko Milanović. Na spisku glumaca našli su se Šeril Polak, Gaj Bojd, Milena Dravić, Sonja Savić, Stole Aranđelović, ali i Bred Pit, kog je Božidar Nikolić otkrio na jednom kastingu.

- Ja sam otkrio Breda Pita. Bio sam u "Metro Goldvin Majeru", i od četiri stotine glumaca koji su bili na kastingu za ovaj film, izabrao sam njega. Zbog izbijanja rata u tadašnjoj Jugoslaviji, "Tamna strana Sunca", nažalost, ovde nikada nije prikazana, a američku premijeru je doživela tek 1997. Meni su, zapravo, Amerikanci ukrali taj film, jer sam ja njegov suvlasnik, a nikada mi nisu dali ni dinara. Ali danas mogu da kažem da u karijeri ne žalim gotovo ni za čim - rekao je Žika svojevremeno za "Novosti".

