PREŽIVELI SU VELIKU DRAMU I SLEDILI SE OD STRAHA! Viki i Taske danas imaju razlog za SLAVLJE! Emotivnim rečima mu se obratila

Pevačica Viki Miljković danas slavi sunu Andreju 13. rođendan. Miljkovićeva je na Instagramu podelila dirljiv video na kojem je čestitala sinu rođendan.

"Ti si naša duša, život zvezda vodilja. Volimo te naj, naj, najviše", napisala je ponosna mama.

U videu koji je podelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, ređale su se fotografije njegovog odrastanja, od perioda kada je bio beba do sad, a same fotke bile su toliko emotivne.

Podsetimo, pre nekoliko godina doživela je pravu porodičnu dramu, kada njen sin Andrej nije mogao da stane noge. Zdravstveno stanje pevačicinog sina se pogoršalo, imao je povišenu temperaturu, stopala su mu se zgrčila, a potkolenice bile tvrde kao kamen, ispričala je ona.

"Andrej je nekoliko dana imao temperaturu koju nikako nismo mogli da skinemo sirupima, kupanjem, rakijskim oblogama... Nije pomogao nijedan zvanični ili bapski lek. Išli smo kod lekara, uradili analize krvi i to je trajalo nekoliko dana, a onda je temperatura spala i to je bilo prvo veče da je Andrej normalno spavao. Taman kada sam pomislila da je sve prošlo, probudio me njegov plač i zapomaganje kako ne može da stane na noge. Ti trenuci su bili strašni - ne ponovilo se!", ispričala je pre mnogo godina Viki.

Kako je navela tada, bilo joj je jasno da je reč o mišićnom spazmu, ali nije mogla da shvati zašto se dešava u oba donja ekstremiteta.

