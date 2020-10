TRESE SE! ROMANA PANIĆ PRVI PUT O KRAĐI SA BANKOMATA: Niko nema pravo da me naziva KRIMINALCEM, a evo zbog čega! (VIDEO)

Romana Panić dospela je u žižu javnosti kada je uhapšena u australijskom gradu Brizbejnu.

Pevačica je govorila na konferenciji za novinare o skandalu koji je napravila kada je sa partnerom Filipom Mrkajićem pljačkala bankomate.

Pevačica i njen partner Filip Mrkajić izvršili su krivično delo pljačka bankomata, čime su protivpravno prisvojili na desetine hiljada evra.

"Kazna je odslužena i s tim je ta stvar završena. Niko nema pravo da me i dalje tretira kroz to i naziva me pljačkašem i kriminalcem, zbog mene i ljudi koje volim, moje porodice. Zato smo izvukli član 107. zakona o informisanju i pravima...", rekla je Romana na konferenciji, pa objasnila kako je došlo do toga da završi iza rešetaka:

"Ja sam zbog korone ostala u Australiji, spremala sam se da izađem u popodnevnu šetnju, samo što sam otvorila vrata, tu su bila dva detektiva, sa značkama i pištoljima, počela sam da se tresem, doživela sam ogroman šok i čekala šta će da se desi."

