MNOGIMA SAM POMRSILA KONCE, PLAŠE ME SE S RAZLOGOM: Sanja Stanković ulazi u RIJALITI?! Matora će se IZGUBITI

Jovana Tomić Matora i Monika Horvat su se prepustile emocijama i odlučile da uplovile u emotivnu vezu, a o Matorinoj bivšoj devojci Sanji Stanković često pričaju.

Šuška se da Sanja ima u planu da uđe u "Zadrugu" kako bi razotkrila mnoge laži koje je izgovorila Tomićeva, kao i da ispriča sve ono što je saznala o Horvatovoj.

foto: Printscreen

"Vidim da me u kući prizivaju da uđem, pa im tu želju možda i ispunim. Njih dve, Monika i Jovana neće biti sfera mog interesovanja, ali moje mišljenje će svakako čuti. Kao da sam babaroga, pa me se plaše. Ali neka, ja volim kad me se plaše. Niko se bez razloga ne plaši", izjavila je Sanja za "Star" prenose mediji.

"Da je Monika sigurna u tu vezu, na mene ne bi ni pomislila. Nisu tu najčistija posla, ali polako. Nisam u rijalitiju, a mnogima sam pomrsila konce, šta li će onda biti kada budem tamo...", rekla je Stankovićeva.

foto: Printscreen/Instagram

