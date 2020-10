IMAM DOJAVE GDE SU LJUDI VIĐALI DUŠANA! Tanja Savić videla snimak na kom joj muž LUMPUJE, a sad je još više ZABRINUTA ZA DECU!

Isplivao je snimak na kom je muž Tanje Savić, Dušan Jovančević, koji se provodi, grli i ljubi plavušu, izazvao je veliku pažnju javnosti, a pevačica kaže da je to što je na zapisu videla uopšte nije iznenadilo.

Pevačica kaže da je uopšte ne čudi što joj se bivši muž tako ponaša.

"Nisam baš začuđena tim video snimkom zato što sam očekivala da će se tako ponašati, to jest, imala sam i neke dojave da je on izlazio, pio, čak i da je išao u kazino... Viđen je po kazinima mnogo puta. Ostavljao je decu kod kuće sa bakom, vraćao se natrag u šest ujutru, pa bi spavao ceo dan", kaže ona i dodaje:

foto: Printscreen/Instagram

"Meni bi pričao drugu priču, kako je on brižan otac, vodi decu na boks i tako dalje. Sve to je baka radila, vodila decu na treninge na plus 32 stepena i to autobusom. On nije imao vremena ni da ih odveze kolima. Ne znam stvarno šta taj čovek radi. Uostalom, to mene uopšte ne treba da zanima. Mene samo deca zanimaju, zanima me ko se brine o njima, kako su."

Tanja mesecima nije videla sinove, a kako nam otkriva, supruga Dušana i svekrvu ne može da dobije na telefon, te mališane nije čula nedelju dana:

"Nisam ih čula dugo, možda ima i nedelju dana. Pokušavam i na fiksni da zovem, međutim, niko mi se ne javlja. Blokirana sam i dalje i na babin telefon i na tatin, tako da stvarno sam očajna i ne znam šta da radim. Sem što ide ovaj sudski postupak, sve je to jako sporo... Aviona nema, otkazali su taj let koji treba da bude u oktobru, tražim novi. Jako sam zabrinuta, imam snage da se borim za decu, drži me to što znam da me oni vole, to mi daje najveću snagu."

Podsetimo, Dušan je u aprilu ove godine odveo sinove Maksima i Đorđa u Australiju, a Tanja od tada na sve načine pokušava da ponovo vidi svoju decu.

foto: Damir Dervišagić

