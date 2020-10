EMINA JAHOVIĆ IMA TETOVAŽU NA SKRIVENOM MESTU: Crtež na telu pevačice ima posebno značenje, evo koje! (FOTO)

Emina Jahović otkrila je da je uradila novu tetovažu koja nije na vidljivom mestu.

Pevačica je istetovirala imena svojih sinova Jamana i Javuza, a kako kaže, drago joj je što tetovaža nije vidljiva.

"Ne volim da se šaram po telu i ne volim ništa što je trajno, ali imena dece su jedina stvar zbog koje se niko nikad ne bi pokajao, tako da sam želela da ih imam tu na ruci", ispričala je Emina u emisiji "Amidži šou", pa dodala:

"Nekad mi smeta, kada radim neka slikanja, pošto je za mene elegancija kada je ženska koža potpuno čista, kad nema ništa na sebi. Nekad mi to zasmeta jer ja nisam u tom fazonu, ali to je okej. Zato sam je stavila na to mesto jer je ne vidim."

