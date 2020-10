EMINA JAHOVIĆ NA IVICI SUZA: Ostvarila san iz detinjstva, pa spomenula POKOJNOG OCA! Odmah se RASTUŽILA! (KURIR TELEVIZIJA)

Emina Jahović posle dugog perioda tokom pandemije korona virusa koji je zahvatio ceo svet ponovo je u Beogradu.

Emina je tokom korone boravila u Turskoj, gde i živi sa svojim sinovima Jamanom i Javuzom i gde je čitavih pet godina radila na novom projektu.

U pitanju je kozmetička linija, koju je danas predstavila u našoj zemlji, a ovim povodom otkrila je intimne detalje is svog života.

- Želela sam da budem šminkerka, ali me je porodica sprečila u tome. To ipak ne znači i da su me zaustavili. Evo sad se bavim kozmetikom, u neku ruku – izjavila je Emina.

Kako je priznala, oseća se umorno, ali presrećno. Ovo je njen preduzetnički potez i veruje da su svi ponosni na nju.

- Ja sam neko ko veruje u energiju. Uvek verujem da mene moj otac odozgo sada posmatra i da ono što nije ni sanjao da može da se desi sada se događa. Ostvarila sam sve svoje snove – rekla je jedva suzdržavajući suze.

Ovom prilikom spomenula je i novog muškarca u svom životu, a evo šta je o njemu rekla.

