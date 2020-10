DROGIRANI RASTA MALTRETIRAO SARADNIKE: Dadilja pobegla od njega zbog MARIHUANE!

Stefana Đurića Rastu su pre nekoliko meseci zbog droge napustili pojedini radnici. Kako Kurir ekskluzivno saznaje, ljudi koji su dugo radili za njega, pre svega obezbeđenje, vozači, ali i bebisiterke, pobegli su glavom bez obzira jer nisu mogli da podnesu njegovu torturu. Jedan od njegovih bivših zaposlenih nam je u razgovoru otkrio kako se reper ponašao prema njima i zašto je rešio da da otkaz.

- Rasta je oduvek voleo da puši marihuanu i zna se da je to javno propagirao. Niko mu se od nas zaposlenih nije mešao u to. Međutim, dešavalo se da kad pretera u poslu i konzumiranju tih opojnih supstanci, bude nesnosan i da nas opterećuje i vređa bez ikakvog razloga. Ponekad bi mu smetalo i što smo došli na posao. Naravno, on to nikad nije rekao, ali je svojom nervozom i promenom raspoloženja to pokazivao. U stanu se uvek osećalo na marihuanu, ali nam to nije smetalo, nekako smo se navikli. Ja sam u nekoliko navrata pokušao da mu ukažem na to da ti opijati loše utiču na njega, ali nije želeo da me sasluša, niti se obazirao na moje reči - kaže naš sagovornik, koji je repera napustio početkom marta, ali je insistirao na anonimnosti.

Ali to nije sve. I dadilja je imala neprijatnosti s njim. - Ta devojka je maltene od rođenja njegove i Anine ćerke radila kod Raste. Bila je veoma vezana za devojčicu, kao i ona za nju. Rasta je to znao i bio je fin prema dadilji, ali ona nije mogla da podnese to što je stan konstantno bio pun dima od marihuane. Čak je i soba u kojoj je spavala sva mirisala na "travu". Devojka je imala problem s astmom i rekla je Rasti da se guši od dima, ali on nije mario za to, nego je nastavio i dalje po svom. Onda se njoj to smučilo i pre nekoliko meseci je dala otkaz - ispričao je reperov bivši radnik.

Podsetimo, Rasta je uhapšen u petak zbog posedovanja narkotika. Policija je kod njega pronašla nekoliko paketića marihuane, a kod njegovog prijatelja manju količinu kokaina. Odmah je izdat nalog za pretres Rastinog stana, gde su policajci otkrili kilogram skanka. Zbog toga su obojica dobili po 48 sati zadržavanja u pritvoru, koji im je u nedelju produžen za još 30 dana. Više javno tužilaštvo tereti Stefana Đurića da se bavio trgovinom drogom, to jest prodajom droge, što je Rasta negirao kod sudije kada je davao iskaz.

