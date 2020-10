ŠOK ISPOVEST KALINE KOVAČEVIĆ Glumica o POROĐAJU, SEPSI, KOMI a dok je bila na sceni čekala je da joj jave da li joj je otac MRTAV

Glumica „Narodnog pozorišta“ Kalina Kovačević prvi put iskreno rekla kad je u životu osetila šta znači zanemeti od bola, otvoreno je govorila o momentima kada je njenom ocu Siniši Kovačeviću život visio o koncu, ali i da joj je veliki teret tokom života bila činjenica da je ćerka glumice Ljiljane Blagojević i pisca Siniše Kovačevića.

foto: Marina Lopičić

- Prvo nisu ni verovali da ću ja da upišem Akademiju. Bili su u Crnoj Gori na moru kada sam im javila da ću ipak da probam na glumi. Moj otac je rekao „ma dobro, da da, ako prođeš, prošla si“. Mislio je da u glavi da je to još jedno od mojih ludila. Prošlo je petnaest dana, zvala sam ih i rekla da sam ušla u uži krug. Onda su shvatili da je nešto ozbiljno – izjavila je glumica koja je sa 20 godina diplomirala, a potom odmah počela da radi.

- Velike sam traume i strahove imala što sam njihova ćerka. Stalno sam se bojala da ću nešto da pogrešim, da će neko mene da procenjuje ili da me gleda negativno, te da ima gard prema meni. Jadna sam se dokazivala svima da ja ipak nešto znam, da sam vredna i da imam neki talenat. Danas kada razmišljam, žao mi je kada sam sa 19 godina dobila drugu veliku nagradu „Caricu Teodoru“ za najbolju žensku ulogu, nisam se radovala, a danas mi je toliko žao – ispričala je glumica koja je pomenutu nagradu dobila za ulogu Anice Granfild koju je tumačila u filmu „Jesen stiže, dunjo moja“.

Pre četrnaest meseci rodila je drugu ćerku Aniku koju je dobila sa partnerom Vladimirom.

- Pored Mione, najveća radost mi je ćerka od 14 meseci, Anika. Srećna sam što će uvek imati jedna drugu, jer na ovom svetu neću biti doveka. I kada jednog dana odem, imaće jedna drugu. Jedinica sam i znam koliko je to teško. Naročito kada je moj otac imao tu povredu, izliv krvi na mozak, te kada nismo znali da li će preživeti... - izjavila je i opisala kako je izgledalo jedno od najdramatičnijih noći u njenom životu:

foto: Damir Dervišagić

- To veče sam ga odvezla u bolnicu, tu je bila doktorka Dana Grujičić, divna Dana, mnogo je volim i veliki je čovek. Odvezla sam ga u bolnicu i imala sam predstavu „Dama sa Kamelijama“, gde sam sve vreme držala telefon u džepu od haljine da mi jave da li je živ ili mrtav? E to je cena našeg posla, da ja zabavljam druge ljude u momentu kada mi se lomi život. To su stvari koje ću pamtiti dok sam živa – ispričala je Kalina nepoznat detalj iz života, a onda je ova 36-godišnja dama opisala koliko su bili teški trenuci tokom druge trudnoće koja je bila kritična.

- Željena je bila Anika. Tokom te trudnoće mi se isto desio problem, porodila sam se dva meseca ranije. Hitan carski rez. Želim da pozdravim sve sa neonatologije, oni su zaslužni što smo svi sada tu na okupu. Znam šta znači zanemeti od bola, jer nisi ugrožen ti, već biće kojem si u tom trenutku podario život i za kog si se toliko borio. Ali idemo dalje, rodila dva mala borca, dve prelepe devojiče i radujem se životu - ispričala je Kalina u Balkanskoj ulici, a potom se prisetila prve trudnoće kada joj je život visio o koncu.

- Tri dana nakon što sam rodila Mionu dobila sam sepsu, inficirala mi se materica, bila sam šest nedelja u bolnici. Beba je bila sa mnom, ali u boksu, jer dete ne možeš da dojiš jer sam bila na teškim antibioticima. To mi je veoma stresan period u životu. Kada sam imala kliničku smrt i odregovala na neki lek, meni je samo u glavi prošao čitav moj život kroz slike i nisam se plašila. Prošlo mi je u glavi šta će biti sa mojim detetom i posle toga se više ničega ne sećam. Uplašila sam se samo ko će moju ćerku formirati kao ženu i ličnost - rekla je glumica i dodala:

- Dosta žena me pita kako sam imala hrabrosti za drugu trudnoću. Nakon prve sam učila da hodam, jer sam prvo ležala na održavanju trudnoće pet meseci i onda sam još dva meseca bila u bolnici dok sam se borila sa sepsom koja iscrpljuje ceo organizam. Od ležanja sedam meseci mi se stvorila voda u kuku, a rana se inficirala i nije mogla da zaraste, prosto nisam mogla da povežem, laički da kažem, noge i ruke da ih pomeram. Išla sam na vežbe. Sećam se aplauza kada sam prvi put mogla samostalno da dohvatim flašicu vode. Znam šta znači biti nemoćan i zato cenim ovo danas što imam - izjavila je Kalina. Sa druge strane, ne želi da je ljudi doživljavaju kao krhu ženu, jer smatra da je izuzetno jaka i stabilna.

- Previše sam lepo vaspitana, to svi znaju da bi me ljudi doživljavali kao slabu. Nisam slaba, i te kako sam jedna jaka žena. Ljudi se prevare, naručito u partnerskim odnosima kasnije, jer svi očekuju nežnu jedinicu, pri tome glumicu, a onda dobiju pored sebe još jednog muškarca u energetskom smislu i načinu na koji razmišljam - iskrena je glumica koja iza sebe ima veliki broj uloga.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs

Kurir