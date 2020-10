MALO KO ZNA DA JE VIKI MILJKOVIĆ MAĆEHA! Taške iz prvog praka ima ćerku Jelenu, a njen odnos sa pevačicom sve će ŠOKIRATI

Poznata folk pevačica Viki Miljković u braku je sa kompozitorom Draganom Taškovićem Tašketom od 1994. godine, a u njemu su dobili sina Andreja, koji je nedavno napunio 13 godina.

Malo ko zna da Andrej Tašketu nije jedino dete. Naime, Viki je Tašketu druga žena, a iz prvog braka ima ćerku Jelenu, koju retko viđamo u javnosti.

Ona živi i studira u Nemačkoj, a kada god je u prilici provodi vreme sa ocem, maćehom i polubratom u Beogradu.

Viki je jednom prilikom otkrila da ima sjajan odnos sa Draganovom ćerkom.

- Naš sin i njegova sestra po ocu fenomenalno se slažu. On ide u nemačku školu, a ona mu pomaže oko domaćih zadataka i jezika. Jelena u Beograd dolazi samo tokom raspusta, pa on ima potrebu da je grli i ljubi, ali i da se svađa s njom. Naprosto vidi da se braća i sestre svađaju pa tako i on iz čista mira izmisli neki razlog da se sporečkaju. Izuzetno su vezani jedno za drugo - pričala je Viki i otkrila kakav je njen odnos sa Tašketovom ćerkom iz prvog braka.

- Ona je odrastala zajedno s nama. Ne volim da pričam o odnosu koji imamo jer su s tim dobro upoznati ljudi iz našeg okruženja. U jednom trenutku nas dve smo kao majka i ćerka, a u sledećem već kao drugarice ili sestre. Nas dve zaista imamo divan odnos - dodala je pevačica.

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs/story

bonust video:

Kurir