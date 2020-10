MAMA JE OJAČALA POSLE SVEGA ŠTO JE PROŠLA SA MNOM! GLUPI IMAJU PREDRASUDE: Kockareva bez dlake na jeziku o Nadici i RIJALITIJU!

Kristina Kija Kockar govorila je o učešću njene majke u rijalitiju, šta joj zamera, a u čemu podržava, a nije se ustručavala ni da iznese svoje iskreno mišljenje o pojedinim zadrugarima.

Kako ti se čini Nadica posle mesec dana života u Zadruzi?

- Ona nije osoba koja se svađa za svaku sitnicu, zato što je zrela žena, iz naroda i tu je razlika između njih i nje. Oni mogu da skaču jer neko nije kupio hleb, ali ona zaista ima podršku naroda spolja. Ljudi su je shvatili kao individuu, to mi je drago, ima podršku, fanove, prave stranice, već se pripremaju za njen rođendan. Mora da postoji neki balans, okej, svi mi volimo da pogledamo svađu i to, ali lepo je čuti neke normalne stvari. Dug je period, ne znam koliko će ostati, ali ako pukne, mislim da će to da zvoni. Ja mislim da ona ima više hrabrosti, da se izrazim tako, nego kvazifrajeri, mangupi, nije stvar u tome da li si se potukao sa 100 ljudi ili šta već nego koliko imaš staža, koliko si se borio za porodicu i da li si je izveo na pravi put, a kada prođeš sve to, onda shvatiš koliko si hrabar, a da su neki drugi koji misle da su mangupi imali lakši put kroz život i smešni su naspram Nadice. Ako ona pukne, sve će da gori, a neminovno je to, vidim već po njoj i ima moju podršku, ne treba da drži to u sebi, ja sam držala pa sam završila na operacionom stolu. Treba da sve izbaci iz sebe.

Iako je neminovno da se ti provlačiš kroz priče i da te pominju u Zadruzi, opet ona ima neke svoje stvari po kojima se izdvaja?

- Čula sam da Kobra priča kako je zaljubljena u njega, veoma mi je bilo to zanimljivo, naravno da nije on njen tip, ona se samo zezala sa njim, a i mislim da je ona previše stara za njega, žao mi je što je izašao. Izdvajaju je i kada je napadaju preko mene, mislim da je to jako jadno. Jedina stvar koja me jako iritira i jedva čekam da joj kažem jeste da prestane da ljudima priča da sam u četvrtoj deceniji, ja imam 31. godinu, to je jedina stvar zbog koje ćemo se posvađati (smeh). Ima nekih stvari koje voli da kaže, a da nisu meni po volji. Ona ništa ne radi u životu namerno, naravno da mi nekad zasmetaju opaske njene, slatke, svi se smejemo, ali smatram da sam mlađa i da me napadaju, više bi je bolelo. I jako je ružno napadati tuđu decu koja su maloletna, to mi je bezveze, a mislim da je ona ojačala nakon svega što je prošla sa mnom u "Zadruzi 1" i bilo koja priča o meni ne može da je poremeti. Ja dajem reklamu samo sebi i mojoj mami besplatno.

Ko je prva osoba koja do te mere može da iznervira Nadicu da "pukne"?

- Marija, Miljana. One su opterećene tim stvarima napolju, fanovi i to. Marija je bila realna što se njene ćerke tiče, mada se desilo da me je par puta razočarala. Smatram da osoba sa kojom Nadica može da se posvađa je Marija, ali i Miljana. One bi verovatno prve krenule na nju. Mada, nekad se iznenadiš, za neke ljude koje misliš da neće, možda je iznerviraju, možda je Rada iznervira, pa se posvađa, to bi bio hit sigurno. Inače, čula sam da je Miki diskvalifikovan, malo mi je žao što moja mama nije mogla više da ga nagazi. Nego sam čula jednu rečenicu da se žalio Radi kako mu ne daje hranu, a ne znam kako ga nije sramota da uzima kad zna da je moja majka u budžetu sa njom, a takve gnusne stvari je o meni rekao. To neću zaboraviti. Ali on je pak pokazao svoje i vidimo svi zašto je izbačen, stalno govori da će se popraviti, samo mi žao što nije stao na put Nadici Kamel.

Šta mogu gledaoci tek da očekuju od Nadice?

- Ona se tek sad privikava, ipak je kratak period, ljudi koji su ušli tu odmah kreću da se svađaju, veštačke svađe i veze, a ona je žena koja je u zrelim godinama i mislim da će tek da krene da ispoljava svoje mišljenje, još procenjuje ko je ko, a samo glupi ljudi će imati odmah, na prvu loptu neke predrasude. Ne želi ona nekog da napadne, a da to nije na mestu.

