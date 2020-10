MILIJANA I MILOJKO NA SUDU! Kontroverzni rijaliti par konačno će se suočiti, a OVO JE GLAVNI RAZLOG!

Milijana Božić postala je poznata po romansi sa 53 godine starijim partnerom Milojkom Božićem, a sada su isplivali novi detalji o njihovom odnosu.

Njihova ljubav doživela je kraj kada ga je lepotica iz Pilatovića prevarila javno pred kamerama. Bivša učesnica "Parova" otkrila da je Milojko podneo papire za razvod, te i da je ročište zakazano početkom decembra.

"Istina je, razvodimo se. Milojko je podneo papire za razvod i to je to. Gotovo je između nas. Ja sam sada veoma srećna i zaljubljena. On me ne interesuje, nemamo nikakvu komunikaciju", zaključila je Božićka, uz napomenu da je ročište zakazano za decembar.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Happy

