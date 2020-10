MILICA TODOROVIĆ JE SAVRŠENA ŽENA! Aleksandar Sofronijević otvorio dušu, a evo ko je pokušao da ga posvađa sa Snežanom Đurišić!

Aleksandar Sofronijević (37) predstavio je spot za pesmu "Jabuke" i još jednom potvrdio da je pravi virtuoz na harmonici. Njegov orkestar je neizostavna pratnja na koncertima najpoznatijih zvezda iz Srbije, kao što su Lepa Brena, Saša Matić, Aca Lukas, Marija Šerifović, Aco Pejović, Lepa Lukić i drugi.

U intervjuu za Kurir ovaj izuzetno talentovani muzičar i miljenik ženskog dela publike otkrio je najjintimnije stvari iz života - koja mu se pevačica sviđa, na kakve je sve prepreke nailazio u karijeri, ali i kako je jedan poznati harmonikaš pokušao da ga posvađa sa Snežanom Đurišić.

- To mi je možda bio i najteži trenutak. Rekao joj je da sam je ogovarao. Na sreću, ona nije poverovala u to. Verujte da sam se pojeo živ dok je nisam sreo da joj objasnim. Bolelo me je to što su me sabotirali oni koji su mi bili uzori. Govorili su: "Šta ovaj mali traži ovde" ili "Šta će on na ovoj proslavi".

foto: Nemanja Nikolić

Ko je bio najteži sa saradnju?

- Nikoga ne mogu da izdvojim jer je bilo zadovoljstvo raditi za sve. Bilo je potrebno više koncentracije i pažnje za neke svirke, ali teško ništa nije bilo. Najviše pažnje sam posvećivao koncertima Šabana Šaulića.

Svirao si i na njegovoj sahrani.

- Da, i to je najteža svirka u mom životu. Kroz ta tri minuta su mi prošli svi naši zajednički trenuci i zore koje smo dočekali. Ruke su mi drhtale od tuge. Jeste bilo hladno i kiša, ali hladnoću uopšte nisam osećao. Poštovao sam ga kao oca i večno ću mu biti zahvalan na svemu.

foto: Zorana Jevtić

Da pređemo na vedrije teme. Bio si sa mnogim pevačicama.

- Nije lepo da im otkrivam imena, ali važno je da se to pamti i da nam je bilo lepo.

Muzički obrazovan Radi drugi master iz muzikologije Upisao si master studije. Stižeš li sve? - To je moj drugi master iz oblasti muzikologije. Imam vremena da se obrazujem jer želim da steknem pravo znanje. Muzika je moj život, a stečeno znanje je samo plus u mojoj karijeri.

Poznato je samo za Miru Aleksić.

- Tu priču je potencirao Saša Popović. Nismo bili zajedno, ali je pevala s mojim orkestrom. Eto, sad se udala, želim joj sve najlepše jer je divna devojka.

Kakve žene voliš?

- Obožavam pevačice. Znate taj momenat kada sviraš, a onda te ona pogleda onako lepo preko ramena. Kažu da sam zavodnik, i to je tačno. Volim lepe i obrazovane žene, kada ima svoj posao i kada zna ko je i šta je.

foto: Nemanja Popović

Kojoj bi svirao na nekom romantičnom mestu?

- Milici Todorović. Ona je prelepa devojka, savršena žena, još je iz mog kraja, pravi je prijatelj i, eto, samo bih za nju svirao harmoniku na nekom lepom mestu.

Ko će tebi da svira na svadbi?

- Nadam se da će i to slavlje uskoro da se desi. Nažalost, raskinuo sam s devojkom, život nas je razdvojio. Ali ja sam svima svirao na raznim slavljima, tako da i ja od svih njih očekujem.

Kurir/ LJILJANA STANIŠIĆ, foto: Ata images

Kurir