MAJA IZNELA SVE DETALJE ODNOSA SA JANJUŠEM! Marinkovićeva podelila snimke na kojima GOLA SVAĐA s njim, a on se kune u ĆERKIN ŽIVOT

Marko Janjušević Janjuš saopštio je da se razveo od dugogodišnje supruge Ene, koju je u rijalitiju prevario sa Majom Marinković.

Ona je sada odlučila da sve iznese u javnost, te je na svom Instagramu objavila preteće poruke koje je Ena slala Janjušu. Takođe, podelila je i njenu prepisku sa Markom, kao i zajedničke snimke i fotografije, a na jednoj čak nemaju ni odeću dok leže u krevetu.

"Dragi moji, s obzirom na to da se podigla velika prašina i da mi dosta vas piše, da me negativno pojedine persone komentarišu i navodno se plaše za svoju bezbednost, gde se ja do sada nisam oglašavala. Sada sam prinuđena da vam za sve dam dokaze i pokažem pravu istinu! Povraća mi se od toga da preko mojih leđa glume žrtve, a to su jedni obični foliranti", napisala je ona.

Marinkovićeva je podelila i snimke njihove svađe. On je tom prilikom spomenuo i svoju ćerku Krunu u koju se kleo Maji u snimku, ali tu nije stala, već je nastavila da objavljuje šokantne detalje iz njihovog odnosa.

"Zakleo sam se u moju Krunu, da Bog da je mrtvu video ako sam nešto imao s njom", rekao je Janjušević u snimku, aludirajući na tadašnju suprugu Enu.

Bivša učesnica rijalitija otkrila je i da je Janjuš tražio novac od nje.

"Ostavi mi u sobi koliko možeš kad kreneš, da imam da rešim neke stvari, pa se dogovaramo usput šta za večeras. Ali ako ćeš mi prebacivati, nemoj", napisao je on.

