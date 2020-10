JANJUŠ SE PERE OD NAŠEG ODNOSA, A NJEGOVA ŽENA MI PRETI! Maja Marinković ne prestaje da ŠOKIRA, iznela sav prljav veš!

Maja Marinković oglasila se nakon što je iznela sve detalje odnosa sa Markom Janjuševićem Janjušem koji je saopštio da se razveo od supruge Ene.

Bivša rijaliti učesnica obelodanila je njihove prepiske, zajedničke fotografije i video snimke u kojima se svađaju, kao i Janjuševu prepisku sa bivšom ženom. Kako je rekla, to je sve uradila jer nije želela da ispadne negativac.

"Ne bih ovo ni objavila da oni mene nisu uvukli u celu priču, da se on pere od našeg odnosa, da me njegova tašta nije prozivala po nekim grupama. Mislim da je to jako ružno, kako se oni plaše za svoju bezbednost, da me nazivaju zlom, a njegova gospođa (Ena) kalašturom i još mnogim pogrdnim imenima. Ja nikoga nisam terala da bude sa mnom. Bilo je obostrano, samo sam želela da pokažem ljudima istinu i da ne žive u zabludi da sam ja najgora koja je nešto uništila, nego i da je on taj koji je želeo da bude sa mnom", rekla je ona i dodala:

"Sve vreme je tvrdio da nema ništa sa njegovom ženom, a danas po grupama me prozivaju njegova tašta i on. Eto, koliko su oni fini i žrtve. Dobijam pretnje od njegove žene, kao što ste mogli da vidite u poruci. Samo sam želela da pokažem istinu, a ne da sve ide preko mojih leđa. Da oni ispadaju žrtve, a da ja budem ta najgora koja je sve uprospastila. Slike, snimci i poruke govore više od njihovih laži", ispričala je Marinkovićeva.

