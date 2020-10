POVRAĆA MI SE KAD NEKO U 21. VEKU SPOMENE PLASTIČNE OPERACIJE! Rialda prva uradila SILIKONE, a evo kako je izgledala pre KOREKCIJA

Rialda Karahasanović jedna je od najatraktivnijih Zadrugarki, a evo kako je ona izgledala pre pet godina.

Poznata je po tome što je brutalno iskrena, a pre nekoliko godina za bosanske medije se dotakla plastične hirurgije, te je priznala da je grudi korigirala zbog vlastitog zadovoljstva.

– Što se tiče silikona i plastičnih operacija, ja sam davno rekla svoje mišljenje. Ko ima mogućnosti, a i potrebu da nešto promeni na sebi, ja ne vidim tu nikakv bauk. Naravno da treba ostati u granicama normale, a ne praviti plastičnu lutku od sebe – kazala je Rialda.

foto: Printscreen

– Kada čujem kako pojedinci pričaju o plastičnim poduhvatima u 21. veku i kako im je to „van pameti", tačno mi se povraća. Svako ima pravo da radi šta hoće, bez da ga osuđuju. Ja sam prva uradila silikone iz svoje vlastite potrebe, neki su jedva dočekali da me dočekaju na “nož” i komentiraju. Ali se ni u jednom trenutku nisam pokajala, volim da izgledam dobro, na kraju krajeva to mi je i posao „moram držati do sebe” – završava pevačica.

foto: Pritnsceen/Youtube

kurir.rs/puls

Kurir