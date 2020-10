NIJE MI PALO NA PAMET DA ĆU SE SMUVATI SA PEVAČEM! Ruža Rupić otvoreno o LJUBAVI, pa otkrila koliko KG je SMRŠALA!

Ruža Rupić otkrila je da je smršala 11 kilograma, ali isto tako da je napokon srećna u ljubavi.

Naime, ona je u vezi sa svojim kolegom Stevanom Sekulićem, a kako sama otkriva nije ni slutila da će se zaljubiti u pevača.

"Ja sam krila šta sam htela pet godina... Ne njega, nego svoj ljubavni život. Nisam tada osetila da je to to. Mene su sada u komentarima udali, ja se ne udajem, da se razumemo. Prija mi sve u vezi, non-stop smo zajedno, ništa loše ne radimo - šta da krijem? Prvo sam ovo krila sama od sebe, poznajemo se pet meseci sigurno, radimo zajedno. Nije mi palo na pamet da ću se smuvati sa pevačem. Kada se upoznaš i na prvu imaš energiju, to je to. Počeli smo više da pričamo i eto", rekla je Ruža, pa dodala:

"On je isti kao ja. Mi se u studiju svađamo sve vreme, ali reaguje na identičan način, oboje smo nervozni. Tačno znam kada je poludeo, pa smirujem, a on isto vidi mene kada imam bubice i ludilo. Svi momci dosad su mi bili različiti, gledala sam da to bude neko van posla. Rekla sam i da neću dečka koji ne živi u Beogradu, a sve mi se desilo."

Pevačica je izgubila veliki broj kilograma.

"Izgubila sam 11, nisam ništa jela. Uvek sam na nekim ishranama, pazim", dodala je Ruža.

