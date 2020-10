NADOBUDAN, SVE GLEDA ISPOD OKA, CIRKUZANT! Komšije otkrile kako je Rasta UHAPŠEN, a onda ga je prodavac OCRNIO, spomenio i GORILE!

Reper Stefan Đurić Rasta je u prošli petak uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pošto je kod njega pronadena veća količina skanka, a sa njim je uhapšena još jedna osoba kod koje je pronađen kokain. On se tereti za krivično delo nedozvoljene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga i određen mu je pritvor od mesec dana.

U komšiluk Đurića, a već na prvom koraku, tačnije frizerka ispričala je detalje hapšenja.

- Bila sam prisutna kada se to dogodilo. Dva policajca su ga uvela u automobil. Mislila sam da je policija došla zbog komšije koji je stajao sa njima ispred zgrade, ali sam se iznenadila kada sam videla da je to zbog repera. Nije to ništa novo, ali opet, ko je mogao tako neku scenu da nasluti. U ulici je tada bilo poprilično mirno, niko nije pravio buku i dreku. Došli, pokupili ga i odveli. To vam je to - ispričala je frizerka da nije bilo opiranja i akcionih scena, dok se konobar iz obližnjeg kafića nadovezao da je Rasta barem jednom mesečno dolazio kod njih u kafić.

- Dođe jednom mesečno ovde. Često bude u društvu nekih momaka za koje ne znam ko su, ali ljubazan je, miran i povučen. Ne skreće pažnju na sebe da je javna ličnost. Ostavi ponekad bakšiš, gleda svoja posla. Osamdeset odsto estrade radi to što on radi, pa nikom ništa. Mogli bi da padnu kao i on, samo je pitanje vremena. To je javna tajna koju svi znamo. Odakle njima novac ako ne rade neke skrivene poslove? Svi su u nekim avionima i kamionima, ma dajte, čisto prodavanje magle - kaže za mladić koji radi u popularnom kafiću na Vračaru.

U obližnjem lokalu gde se prodaje hrana, prodavac je rekao da je video Stefana nekoliko puta i da je to obično bilo kada je šetao ćerku Taru.

- Šeta nadobudno, sve gleda ispod oka i uz to vodi obezbeđenje. Zaista je smešan i pravi cirkuzant, ja da vam kažem. Ne bih se puno mešao u to za hapšenje, ali eto, svakom na kraju po zasluzi. I ja sam proputovao pola sveta, pa sad ovde sedim i prodajem hranu. Na zemlji sam, nisam se uzdigao. Koliko puta sam ovuda video da prođu glumci, tako jake ličnosti, pa se najnormalnije pozdrave, a i popričaju. A on? Nosem para oblake od bitnoće - iskreno zaključuje prodavac.

Podsetimo, reper Stefan Đurić Rasta saslušan je u ponedeljak u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, gde je negirao krivično delo trgovina opojnim drogama.

Čuva ga obezbeđenje Susedi kažu da se' svaki put iznenade kada vide da šeta s obezbeđenjem jer im nije jasno od koga ga čuvaju. -Sada ima već više od dve nedelje, tačnije malo pre hapšenja. Video sam ga kako vodi malu ćerkui pored njega su išle dve.gorile". Zamislite tu scenu.Njemu trebaju dva lika iz obezbedenja, ko je on? Koje je njegovo zvanje? Na ulici se ponaša kao da je oslobodio Beograd - kaže stariji gospodin. foto: Damir Dervišagić

