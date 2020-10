INDIRA DEČKA NAŠLA U ŠPANIJI! PROVOKATIVNA CRNKA VIŠE NIJE SLOBODNA: Neka sve bude kako je Bog poželeo! Partner je SAVRŠEN!

Indira Aradinović Indi prošla je kroz pravi pakao nakon operacije smanjenja želuca, zbog čega se praktično borila za život.

Međutim, to je sve sada iza nje i pevačica izgleda nikad bolje, a i u ljubavi joj cvetaju ruže.

foto: Printscreen/Premijera

"Trudim se da svakim danom izgledam što glamuroznije, što lepše, da sa novom linijom dovedem sebe u red. Mi žene smo greške, volimo i slatkiše, volimo i slano, nekad kad se zadržimo vikend i do kasno, moram da budem do 6 ujutru budna, desi mi se tako. Najveću podršku imam od majke i sestre Edite, ona je stalno u brizi da kilogrami ne odu previše, pa me pita stalno jesam li gladna", rekla je ona u "Premijeri", pa nastavila:

"Volela bih da sam bila malo pametnija, ali između ostalog, da nije bilo ljudi iz prošlosti, nekih pehova, ne bih sad znala za bolje. Trenutno mogu da kažem da sam nikad zadovoljnija, zaljubljenija, mislim da je došlo neko novo vreme, zrelije. Linija je savršena, takav mi je i partner. Ja sam moju novu ljubav upoznala u Španiji, na Majorci. Bavi se mnome od glave do pete, od početka do kraja dana, nema lepše zanimanje. Na ludi kamen... Neka ide sve po redu i sve kako je Bog poželeo, ja mogu da kažem da sam emotivno ispunjena, nisam više slobodna, sad sam zauzeta."

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir