MAJA MARINKOVIĆ BESNA KAO RIS NA KULIĆKE! Oglasila se, pa poručila Mariji: Nije svesna šta priča, može da reaguje neka INSTITUCIJA

Marija Kulić je iznela šokantnu tvrdnju da je Maja Marinković navodno bila prisutna dok su njena ćerka Miljana uzimala zabranjene supstance sa emotivnim partnerom Lazarom Čolićem Zolom.

Maja nije mogla da dođe sebi od šoka kad je ovo saznala, te je, u intervjuu besno poručila:

"Strašno je šta Marija priča! Pa, nema Miljana 15 godina pa da je Zola navlači na drogu, kako ona kaže. Jedina je istina da sam kao gost bila u stanu koji su Miljana i Zola iznajmljivali u Knez Mihailovoj ulici. Sedeli smo, pričali, ali ništa nisam videla, niti znam o čemu se radi."

"Meni je Miljana draga kao osoba. A šta njih dvoje rade, ja nemam pojma. Meni Miksi nikad nije spominjala drogu, niti da to koristi. To veče se njih dvoje nisu čak ni svađali. Ona je bila vesela kao i obično, e sad, šta su njih dvoje radili u drugoj sobi ja to ne znam", dodala je Maja.

"Glupo je da mene mešaju u te opasne teme. Marija nije svesna šta javno priča na televiziji, jer može da reaguje neka institucija", rekla je Maja "Star", a prenose mediji.

