NINA UHVAĆENA U ZAGRLJAJU MATEJE MATIJEVIĆA, A SADA SE OGLASIO ON! Otkrio da li ima nešto sa Đoganijevom: Sve je tu jasno!

Iako je u novu sezonu "Zadruge" ušla navodno emotivno stabilna i s raščišćenim emotivnim odnosima, iskreno priznanje Tare Simov iznenadilo je sve. Ona se, naime, slomila pred cimerima iz Bele kuće, rasplakala i priznala da i dalje voli svog bivšeg dečka iz prethodne sezone rijalitija Mateju Matijevića, kog nije prebolela iako je želela da oda takav utisak, kao i da joj je neizmerno žao što je obmanjivala svog dečka sa kojim je bila sve do ulasku u aktuelnu sezonu.

Tara nije mogla da se kontroliše, te se sa suzama u očima prisetila Mateje i ljubavi koju su imali, a svima je više nego jasno da joj veoma teško pada to što više nisu zajedno.

foto: Pritnscreen

"Video sam to, koliko god da se trudim da ne pratim šta ona tamo radi - od toga ne može da se pobegne, svi mi šalju sa svih strana, tako da sam upućen i znam šta se dešava. Nemam šta puno da kažem na tu temu, žao mi je što se tamo slomila pred svima, što je prostor podsetio na mene i ono što smo imali, što je plakala... Nadam se da će da se izdigne i da neće više to sebi dozvoljavati - štur je na rečima bio Mateja, kog smo upitali i da li on oseća još uvek nešto prema Tari, kao i to da li postoji šansa da ponovo budu zajedno."

"Ne, ne osećam ništa prema njoj. Emocije su potpuno nestale, u novoj sam vezi, o kojoj ne bih da pričam, ali mi je lepo... Tako da ne, apsolutno ništa više ne osećam prema Tari, niti postoji mogućnost da se ponovo nešto vrati, ukoliko bismo vreme provodili zajedno", isključiv je on.

foto: Sonja Spasić

Ipak, Tara ga je svojim ponašanjem pozitivno iznenadila u novoj, četvrtoj sezoni "Zadruge".

"Čini mi se da je uvidela greške iz prethodne sezone, pa da je uspela da ih donekle iskoriguje sad, u "Zadruzi 4"... Dosta je bolja, ali ne osećam ništa prema njoj niti nas vidim jedno kraj drugog", podvlači Matijević.

Pitali smo ga i šta se dešava između njega i Nine Đogani, s obzirom da su se zajedno provodili na splavu, gde su pali i poljupci.

" Ništa se ne dešava, pitali su me da dođu preko mene na splav, ona i njen dečko... To je Gagijeva ćerka, od mog drugara, nema šta da se dešava. Tu je bio i njen dečko, tako da sve je jasno."

foto: Printscreen

