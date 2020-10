NA SVOJOJ KOŽI ISKUSILA SAM MNOGO TOGA! Emina Jahović se pre 12 godina iz Srbije preselila u Tursku, a ovo joj sve TEŽE PADA!

Emina Jahović godinama se suočava sa brojnim predrasudama, ali i izlivima ljubomore, zavisti i slobe, što je priznala.

"Iskreno, na svojoj koži iskusila sam mnogo toga, ali ja imam neku vrstu odbrambenog mehanizma - da nisam takva mnogo bih patila. Ja sam dosta emotivna, tako ne delujem preko televizije. Oni koji me znaju i prate moju muziku vide da sam ja emotivna i da pravim neku vrstu zida, pokušavam da se branim time, ali stvarno me pogađa... Osećam, ne mogu da se odbranim. Često radim na tome - meditiram i sve te stvari, pokušavam da očistim energiju oko sebe, pokušavam da se zaštitim na neki energetski način jer te energije i neke stvari koje mi ne vidimo, to je toliko jako i toliko je važno", iskreno priča Emina u emisiji "Magazin In".

"Meni se često dešavalo, ne znam da li je i vama - na jednoj ste večeri gde imate 15-20 ljudi, jedan čovek je dovoljan da uđe sa jako lošom energijom da se sve nekako razbuca u trenutku, da se svi nekako pokupe i da se parti, večera, šta god bilo završi. Pokušavam da se branim, da napravim svoj mikro kosmos ljudi koji su pozitivni, za koje znam da mi misle dobro i sa kojima volim da se družim", onda se ograničim u neku ruku.

Pop pevačica inače godinama živi i radi u Turskoj, gde se takođe suočava sa ovim stvarima - kako kaže, mnogo više nego u rodnoj Srbiji.

"Ja u Turskoj živim već 12 godina, tamo postoji ta neka izuzetna doza zavisti i ljubomore, malo je drugačije... Tamo je gore nego ovde, definitivno jeste."

