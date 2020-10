DEJAN MILIĆEVIĆ SMRŠAO 47 KG, A NOĆ PRED OPERACIJU UMALO DA ODUSTANE OD SVEGA: Bio sam u DEPRESIJI, nisam želeo da me narod gleda!

Poslednjih nedelja kada se na ulici sretne fotograf Dejan Milićević, većina ima istu konstataciju, a to je da se prepolovio. Nakon što je hirurškim putem smanjio želudac, bio je primoran da promeni nezdrave navike koje su učinile da početkom godine imao čak 147 kilograma. Danas ima 100 kilograma i njegov životni stil izgleda potpuno drugačije.

"Imao sam 147 kilograma i stalno me je bolelo levo koleno. Nisam mogao da ustanem da ne uhvatim zalet, a da ne govorim o tome da ni pertle nisam mogao da zavežem, već je uvek za to bila potrebna neka vrsta akrobatike. Bio sam konstantno u depresiji jer nisam želeo da izlazim i da me narod gleda takvog", govorio je Dejan o svojim problemima sa kojima je godinama mučio muku.

On je iskreno ispričao šta mu je bilo najteže u promenama.

"Naravno da je priprema za ovakav zahvat zahtevala vreme i to da se sklope sve kockice da bi se otpočela potpuno nova faza života i novi pristup životnim navikama... Kao prvo, najteže je bilo navići se psihički da nema više tolikog unosa hrane i zadovoljenja očiju... Moraš da naučiš da ponovo žvaćeš, i to dugo i da jedeš više puta dnevno male količine hrane", priča Dejan koji preko 20 godina uspešno obavlja svoj posao, i dodaje:

"Pobedio sam samog sebe i pokazao da životni vek može da se produži pametnim potezima."

Na pitanje kako danas izgleda njegov režim ishrane i šta sme da unosi u organizam, kaže:

"Prvih dana do dve nedelje je to samo tečna hrana... Čajevi, supice i malo jogurta. Posle još dve nedelje pasirana lagana hrana. Mesec dana posle operacije počinješ s unosom čvrste hrane i to po osećaju. Kako vidiš da određena hrana prolazi lakše, tako nju više konzumiraš. Sa hranom koja teže prolazi ili prekineš ili za mesec dana ponovo probaš. Sada nakon šest meseci jedem sve, samo u mini-količinama. Trebalo bi da se izbegava šećer i alkohol, koji nikada nisam konzumirao", iskren je fotograf.

Umalo da odustane od operacije

Iako je pre odlaska pod nož dugo razmišljao da li je to pravi potez, Dejan je ipak skupio hrabrosti i podvrgao se operaciji. Ali strah je postojao, kao i trenutak kada je želeo da odustane.

"Noć pred operaciju pomislio sam kako ću dalje, da li je to pravi izbor? Možda može i bez operacije, ali sada sam shvatio da je moralo ovako. Ne kajem se ni sekundu. Novi život, novi ja", iskren je Dejan Milićević.

