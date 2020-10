MAJA TVRDI DA JU JE JANJUŠ MALTRETIRAO: Marinkovićeva ne može da dođe sebi, otkrila kako su se POTUKLI! A evo da li će ga TUŽITI!

Maja Marinković je u emisiji uživo iznela sve o nasilju koje je trpela od Marka Janjuševića Janjuša, pa istakla da neće da ga tuži ni za šta.

"Mi smo sve vreme bili zajedno tokom ovog leta, posle završetka Zadruge. Ja sam lagala i morala sam da pričam da nismo zajedno jer me je on ucenjivao. Ja sam ga volela i bila sam spremna da se žrtvujem za taj odnos. On je pokušavao da se distancira i da se pere. On je u poslednje vreme brisao poruke sa njom, mi smo živeli zajedno. Njegova žena je znala da smo mi zajedno. Ljudi su nas viđali zajedno, ispred moje zgrade, to je bilo očigledno, mene je bilo sramota da lažem, ali sam lagala zbog njega. On je uvek govorio da želi da zaštiti svoj odnos sa detetom, uvek je kupovao vreme, a ja sam želela da budem sa njim i pristala sam na to" rekla je Maja i dodala:

foto: Printscreeen/Premijera

"On i njegova tašta su počeli da me vređaju, loše su me komentarisali, da se bore protiv mene legalno. Pere se od te priče, a sve vreme je sa mnom. Ja sam onda dala dokaze da ljudi vide u kakvoj smo situaciji."

Marinkovićeva je ispričala i odakle modrice na njenom telu, te je istakla da je Janjuš na nju fizički nasrnuo.

"Na oku ovo mi je od operacije nosa, nije zbog njega. Ove ostale masnice su od njega, potukli smo se kod mene u stanu. Ne mogu da kažem da mu nisam ništa uradila, udarila sam mu šamar, rukama sam ga udarila, ali ne može da se poredi to, jer ja sam devojka od 50 kilograma, a on čovek od dva metra. Nisam obavestila policiju, ćutala sam jer sam ga mnogo volela. Kad se završi taj haos on se izvini, kaže da neće više nikad, ne kažem da nisam nekad prouzrokovala nešto u njemu, ali ne postoji opravdanje da muškarac digne ruku na ženu", rekla je ona u emisiji "Premijera - Vikend Specijal"

foto: Printscreeen/Premijera

Maja se osvrnula i na Janjuševu bivšu ženu Enu Janjušević, te je istakla kako je košarkaš pokušavao da sedi na dve stolice.

"Njegova žena je mene vređala kod njega u porukama. Ne mogu da dopustim da se neko pere preko mene, da ja ispadnem najgora, on se kune u dete polugo. On i tašta me vređaju, imao je celo leto da se razvede i što mi je dozvolio da mu se približim ako je oženjen. Krivo mi je što se pere, ja ga nisam terala na ovo. Dala sam dokaze jer su oni mene uvukli", navela je bivša zadrugarka pa istakla da Janjuša neće tužiti:

"Tužbu neću podnet, nisam ja takva, neka ostane na ovome."

foto: Printscreeen/Premijera

