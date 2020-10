OGLASIO SE SIN INSPEKTORKE LILI! Dimitrije otkrio čime ga je majka RAZOČARALA i da li je verenik ČEKA: A ovo je rekao o Kristijanu

Bivša inspektorka Ljiljana Stevanović Lili jedna je od zadrugarki koja nema dlake na jeziku i vrlo je rečita kada je neko uvredi. Kako je poznato, Lili je ušla kao zauzeta, te je istakla da nju čeka verenik u Americi, sa druge strane njen sin Dimitrije bio je raspoložen da prokomentariše učešće svoje majke u "Zadruzi 4".

foto: Pritnscreen/youtube

"Pa, za sada sam zadovoljan, sve je okej. Nema ništa što mi smeta, trenutno, samo još malo da se opusti, da bude ono što jeste, mislim da još nije svesna gde je, šta je, ali otprilike ide ka tome i pokazuje kakva je u pozitivnom smislu", izjavio je Dimitrije.

On je prokomentarisao odnos sa Kristijanom Golubovićem. Podsetimo, i Lili, i Kristijan su ispričali da je ona kao inspektorka bila zadužena za njegovo hapšenje, te nam je i Dimitrije to potvrdio.

"Kako da kažem, to je istina za tu situaciju, to znam i ja, bila je tu za stolom kada su ga hapsili. Nije mi pričala detalje, ali znam. Za sada mu ne bih ništa zamerio, samo malo mi je... Nije mi priličilo kad je legao preko nje u igrici, znam da je sve to šou, ali ona je žena u godinama i zna da sam ja stariji i da ima sina. Ostalo mi je okej, on je dobar lik ovako. On ima predrasude kada je neko estetski korigovan, a ona voli da izgleda lepo, plaši se godina. Ona je stvarno obrazovana i školovana žena i radila je tamo gde je radila. On zna da je ona tamo radila, pa je to možda igra da pokaže da može tako da priča", poručio je Ljiljanin sin, te je i prokomentarisao da li ga je majka razočarala:

foto: Pritnscreen

"Za sada nije, jedino to kada ju je Miljana nasamarila za slikanje. Ona generalo voli da se slika, kad treba da izađe negde, imponuje. Nije znala da joj je Miljana to namestila. Ona nije znala to, kamere su sve zabeležile, znam da ona nije htela to da ispadne tako", rekao je on.

Upitali smo ga i da li je u kontaktu sa Ljiljaninim verenikom iz Amerike i kako on gleda na njeno takmičenje u najgledanijem rijalitiju.

"Jesmo u kontaktu, zna da je tamo, upućen je u sve. On ju je podržao u tome, okej je sve za sada, nema nikakvih problema što se toga tiče", ističe Dimitrije.

foto: Printscreen

