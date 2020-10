ONA NEMA S ČIM DA ME OBRUKA: Kija progovorila o majčinom BORAVKU u rijalitiju! Kockareva priznala šta joj NAJTEŽE PADA!

Pevačica Kristina Kija Kockar bila je pobednica prve sezone "Zadruge", a sada je njena majka Nadica na imanju u Šimanovcima.

Kija je sada ispričala da gleda svoju majku u rijalitiju kad god stigne, te je istakla da je Nadica nema čime obrukati, zbog čega se i ponosi njome.

"Mama ima fan stranice, stalno mi šalju isečke, trudim se da gledam i ostale takmičare. Ne stignem uvek sve, ali što se tiče mame trudim se da gledam sve. Neki ljudi nisu čak ni prepoznali da mi je mama, ona je Nadica. Vreme je da je pripremimo da me zameni kad izađe. Ona je mene pripremala, pisala brojeve vodoinstalatera...", rekla je Kija i dodala:

"Mama je ušla poslednja. Čuvana je, mažena, pažena, moja sestra od tetke brine o njoj, brinem i ja kad god stignem idem u Zrenjanin. Prvo veče mi je bilo najteže, da li će se snaći, da li će naći krevet, svi su počeli da skaču, ali ljudi su joj pomogli. Onda sam stala i razmislila, to je moja mama, koja je sve sama postigla u životu, ona je kraljica cenkanja, gde da se ne snađe. Videla sam da je mladi jako vole, ona ima tu mladalačku energiju. Jedna stvar me brine, mislim da joj se skupljaju neke stvari i da će možda da eksplodira. Ja nju nikad nisam videla u nekim izdanjima, nije ni ona mene, tu sam videla koliko sam slaba. Ona nema sa čim mene da obruka, osim što stalno govori da sam u četvrtoj deceniji. Nikad se nismo svađale, nemamo te potisnute traume, jedina svađa je oko garderobe, to su gluposti... Ima ona svoj život i dosta stvari koje je proživela, ali ne može da me obruka, jer je osoba o kojoj se i pričalo i pisalo dok sam ja bila unutra", zaključila je pevačica u emisiji "Premijera".

foto: Printscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir