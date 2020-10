NEMAM U PLANU VENČANJE, BIĆE DOVEKA OVAKO! Nikolija i Relja nisu stali na ludi kamen, a postoji DOBAR RAZLOG!

Nikolija Jovanović otkrila je u kakvim je odnosima njen nevenčani suprug Relja Popović sa njenim ocem, Vladom Jovanovićem, koji je inače doktor ekonomskih nauka.

"Ponosan je tata jer vidi da sam se pronašla u ovome i da sam srećna. Super se slažu on i zet, korektan je odnos, kakav i treba da bude", istakla je ona.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je otkrila da joj venčanje nije u planu, te da joj papir ništa ne znači, a da ukoliko ponovo bude ostala u drugom stanju, da će tu vest rado podeliti sa svima.

"Nije u planu venčanje, neka smo živi, zdravi i srećni, doveka ovako, uopšte mi ne treba papir da bih to potvrdio. To nisu neke stvari koje volim da iznosim, ako se desi da zatrudnim, neću to sakriti", rekla je Nikolija za "Ekskluzivno".

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir