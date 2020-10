TEŠKO PODNELA SMRT KOLEGE, MUŽ JOJ U KOMI NA KLINICI GDE SE LEČIO BORA: Milena se kroz suze oprostila od kolege, srce joj se CEPA!

Kolege legendarnog pevača Bore Drljače, vest o njegovoj smrti su ovu vest dočekale veoma teško.

Pevačica Milena Plavišić koja je Borina dugogodišnja prijateljica, a zajedno su išli na turneje po Americi, otkrila je kako je podnela tragičnu vest.

foto: Sonja Spasić

"Šta da vam kažem, teško mi je veoma, ovo mnogo teško podnosim. Moj suprug se takođe bori za život, na istoj klinici je gde se i Bora lečio, u komi je. Čuli smo se često, a poslednji put smo se čuli pre deset dana, videla sam da je klonuo, a ja sam mu rekla da ga ohrabrim da će sve biti u redu i da ćemo opet zajedno putovati po Americi", rekla je pevačica skrhana gubitkom i neizvešnošću zbog teškog zdravstvenog stanja njenog supruga.

"Znate već koliko to sve mene prati odavno, ja sam mnoge drage osobe izgubila i sada evo doživljavam ponovo isto, to me prati celog života", rekla je uplakana Milena koja prolazi kroz veoma težak period života.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/SrbijaDanas

Kurir