EMOTIVNO! MARKO BULAT OTVORIO SRCE: Brat mi sve više nedostaje!

Marko Bulat dugo je prisutan na muzičkoj sceni, skoro dve i po decenije, ali poslednjih godina nije snimao nove pesme i održavao velike koncerte kao nekada. Otkako se oženio suprugom Marijom, s kojom ima ćerku Doroteu i sina Savu, prija mu porodični život i vreme uglavnom provodi sa njima. U intervjuu za Kurir, Marko je govorio o svojim naslednicima, aktuelnoj muzičkoj sceni, kolegama, ali i o smrti brata Igora Bulata, poznatog voditelja, koji nas je napustio prošle godine.

Kako provodiš ove vanredne dane kad nema posla za estradu?

- Iskreno, najviše vremena provodim sa decom. Marija je počela da radi, Sava je dve nedelje na privikavanju na vrtić, Dorotea je bolešljiva pa je sa mnom.

foto: Zorana Jevtić

Kakav si kao otac?

- Sa Sofijom, Marijinom ćerkom iz prvog braka sam totalno neozbiljan. Koliko sam ozbiljan za posao, toliko sam neozbiljan čovek. Šaljive sam prirode, znam da se našalim na svoju i na tuđu štetu, naravno da nikoga ne uvredim. Jako sam neozbiljan otac. Kad je igra, igramo se, možemo sve. Kada je kupanje, ili kada se jede, onda nema igranja. Ako kažem nešto jedanput ili dvaput, treći put već vičem. Prosto roditelji moraju da se slušaju.

Jel si ovako zamišljao svoju decu?

- Ova deca su nezamisliva. Roditeljstvo sam stvarno dugo čekao. Oni su fantastični, sjajni. Dorotea je jedna prepametna devojčica, ima saosećanje za druge, grli decu, ljubi, teši ih.

foto: Kurir TV

Da li je ćerkica svesna da je tata poznati pevač?

- Nije, ona je u fazonu da ja nigde ne smem da idem, samo da budem pored nje. To su njene rečenice. Ako ja idem ona kaže biću sama.

Za koga si više vezan? Za ćerku ili sina?

- Ne znam šta bih rekao. Možda za ćerku zbog interakcije. Sava još nije progovorio. Obožavam ga, jedva čekam da ga čikam, da ga čačkam, provociram, da vidim šta će izaći iz njega kroz dijaloge. Moja omiljena fora je kad im kažem ajde ne budi dete. To sam i Sofiji radio, pa ona kaže ali ja jesam dete. To su te stvari koje ja izazivam kod dece da vidim reakciju.

Ti si zaista jedno izvesno vreme toliko popularan, jel ti nedostaje to?

- Nikada to nisam isticao, nisam se hvalisao. Napreduješ u karijeri, postaješ zvezda. Neko plaća kartu da bi došao da te gleda, potpisuješ se, slikaš se sa narodom svuda po regionu, ali mi je bilo glupo da se hvalim.

foto: Kurir/Ljilja Stanišić

I dalje se slušaju tvoje pesme, šta se desilo pa je popularnost utihnula?

- Mislim da je to do ličnosti. Svako ko je aktuelan neki duži vremenski period se gradi uz ličnost. Gradi se uglavnom nekim lažnim putem ili imaginacijom, pomoću ovoga i onoga, da bi se stvorio taj neki idol generacijama koje dolaze i kroz medijsku zastupljenost trovanjem održavaš kontinuitet i ne dolazi do pada, a ja to nikada nisam radio. Izabrao sam da budem nenametljiv, kako je bog dao tako neka bude. Vidi se da je snaga medija bitna, ja nikada nisam imao sluha da imam PR menadžera, da imaš nekoga ko će da pravi, da gradi, da osmišljava tu lažnu sliku o tebi.

Kako gledaš na današnju estradnu scenu , kako ti se čini sve to?

- Ne znam kako da nazovem ovaj pravac. Tako je Maja Berović osvanula kao zvezda, jer ona godinama snima neke pesme koje slušaju deca od 12,13 godina i ta deca kada napune 17,18 onda budu puni klubovi, jer su odrastali uz Maju Berović. To je pravac koji se njima dopada. Tako se to desi kada si istrajan, a medijski guraš tako nešto. Ovo je za neke mlađe generacije, kao dr Iggy što je bio u naše vreme.

foto: Dragana Udovičić

Imao si porodičnu tragediju pre 13 meseci. U kojim trenucima ti najviše nedostaje brat?

- Baš sam neki dan rekao Mariji kako mi nedostaje da ga nazovem čisto da pitam "gde si burazeru, šta radiš". Najobičnije stvari. Brat ili sestra ti najviše nedostaju u trenutku odrastanja i tebi je zakucan taj period kad si dete od 7-18 godina i ta sećanja kad si se razvijao su temelj za budući odnos za život. Kao dete ti više nedostaje brat kad je i on dete, a kad ste odrasli ljudi nedostaje ti uspomena na to detinjstvo, da sedneš pa se prisećaš gluposti. Život ti nedostaje. Da odigraš soni sa njim, da zapalimo pljugu, da se smejemo. Setiš se raznoraznih stvari iz života. To mi neodstaje.

foto: Dragan Kadić

Jel imaš u životu neprijatelje?

- Ne, a i ako imam, to nije moj problem. Samo širim ljubav. Ne razumem zašto bi me neko mrzeo, ja bih voleo da pričam sa njim da vidim što me mrzi, šta sam ja to njemu uradio? Ljudi imaju raznorazne predsrasude i jedva čekaju da pročtaju nešto i sve tumače kao istinu.

Razume kolegu Droga je Rastin način životain način života Kako komentarišeš Rastino hapšenje? - To je način života. Šta poseješ to ćeš požnjeti. nema šta. Ljudi imaju ovakve ili onakve navike. Te neke stvari mogu da utiču pozitivno ili negativno na karijeru, sve zavisi ko šta izvuče i kako se slože kockice. Ako je neko njega prihvatio na taj način, neće se ništa loše desiti njegovoj karijeri. Ti i tvoja supruga ste imali sličan problem. Da li je tebi taj skandal pomogao ili odmogao u karijeri? - Može samo da promeni upravo to kako tebe doživljava javno mnenje i da neko poveruje u nešto što je pisano, a ne čitaju. Ima zlonamernih ljudi koji se kriju iza onoga "kako nezvanično saznajemo Marko Bulat je homoseksualac koji se kocka, drogira"... Sve će da napišu. To je strašno. Najgore što sam čuo o sebi je da sam umro, da sam prodavao drogu estradi. To je davno bilo. foto: Dragana Udovičić

Ljiljana Stanišić

BONUS VIDEO

Kurir