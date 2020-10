ZVAO SAM GA PRE 10 DANA, NIJE MI SE JAVLJAO, CELU NOĆ SAM PLAKAO: Era Ojdanić progovorio o POSLEDNJEM SUSRETU sa Borom Drljačom

Narodni pevač Bora Drljača preminuo je juče u 80. godini nakon opake bolesti.

Njegov dugogodišnji prijatelj i kolega Era Ojdanić u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, govorio je o gubitku prijatelja, ali se i prisetio njihovog druženja.

"Teško sam podneo njegovu smrti. Mi smo 55 godina delili poslednju koru hleba. Pre jedno mesec i po dana kada je on izašao iz bolnice, radili smo jednu emisiju, i ja ga pitam: "Boro, brate moj, kako si?", a on mi je odgovorio da nije dobro i da mu je Bora rekao da je izgubio na kilaži i da se prepolovio", rekao je Era u svom uključenju.

Ojdanić se prisetio i njihovog poslednjeg susreta, i tada mu je Drljača rekao da nije dobro sa zdravljem.

"Rekao mi je: "Nije dobro". Čim je on to rekao, znao sam da nije dobro sa zdravljem. Rekao sam da mu nije ništa, da će pobediti sve što ima. Posle toga se nismo videli, čuli smo se telefonom, i rekao je da je dobro. U zadnjih 10, 15 dana okretao sam njegov broj telefona, ali se nije javljao. Poslao sam mu poruku samo da mi javi kako je i dali je dobro. Pre 3 dana stigla mi je poruka sa njegovog broja, deca njegova su mi poslala da je izašao iz bolnice, da je bio na zračenju, da je mnogo loše, ima karcinom na mozgu", rekao je on i dodao:

"Nisam znao da je u bolnici. Sinoć kad su mi javili da je preminuo plakao sam celu noc, izjavljuju mi saučešće kao da sam član porodice. Boru nikada do kraja svog života neću zaboraviti. Bio mi je kao brat!", poručio je Ojdanić.

