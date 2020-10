LJUPKA U PULSU SRBIJE POKAZALA TETOVAŽU POSVEĆENU SIMKETU! Otkrila da se ne PONOSI ovim, a evo šta joj piše! (KURIR TELEVIZIJA)

Pevačica Ljupka Stević bila je gošća emisije "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji.

Na samom početku ona je ispričala da je raskrstila sa bvišim oženjenim partnerom Dragišom Simićem, ali je otkrila i još detalj koji niko nije znao.

Naime, Ljupka na vratu ima tetovažu posvećenu generalu Simiću, na kojoj je ispisan njegov nadimak "Simke".

foto: Kurir Televizija

"Meni zaista ne prija kada kažu da sam najpopularnija pevačica postala preko noći jer nisam zbog pevanja postala sigurno, pa tu ne mogu da se pohvalim", rekla je Ljupka na samom početku.

Nedavno je izbacila i svoju autobiografsku pesmu, čije značenje je otkrila u emisiji.

"Pesma moja se zove "Ne stidim, se sramota me je". To sam ja napisala na svom Instagramu. Ta moja rečenica ima smisla, iako mnogi kažu zar stid i sramota nije? Pa nije. Ja ne mogu da se stidim svoje ljubavi koja je bila mnogo velika, ali me je sramota svega što sam uradila i objavila sve na Instagramu i što sam to tako prezentovala javnosti. Sramota me je i sa kim sa bila u vezi, s obzirom da je on zauzet muškarac. Sada me me nazivaju polu ljubavnicom, ali ja sebe ne smatram ljubavnicom jer sam s tim čovekom živela 10 godina", rekla je ona i dodala:

"Ja sam njemu oprostila, sve ljude neka ga sreća prati. Juče sam bila do manastira i pomolila sam se da Bog svima pokaže svoj put, pa tako i meni. U meni nema zlobe, želim mu sve najbolje".

Na pitanje voditelja da li je izbrisala sve što je vezuje na Simića, ona je odgovorila:

"Nemoguće je sve rešiti u kratkom roku. Ta tetovaža je stavljena na moj vrat pre 9 godinu, već je u fazi skidanja, to je sada samo fleka. Već sam uradila lasersko uklanjane, gotovo da se ne vidi. Tu su i par nekih zevzdica, kao on je general čovek, pa kao policija... Više ne obraćam pažnju ne to. Biće uklonjeno sto posto. Želim da je sklonim, da sve bude čisto. Nisam ponosna na to", poručila je ona, a potom i pokazala tetovažu.

foto: Kurir Televizija

