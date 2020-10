PEVAČI UVUKLI FANOVE U PREVARU: Kija, Sloba, Anabela i Ljupka reklamiraju čoveka koji tipuje dojave za NAMEŠTENE UTAKMICE!

Mnoge poznate ličnosti zarađuju i putem Instagrama, gde reklamu po objavi naplaćuju od 500 do 700 evra. Ipak, dok jedni strogo vode računa šta promovišu, drugi trče za novcem i reklamiraju šta god im se ponudi. Upravo zato što su verovali onima čiji rad cene, nekolicina ljudi platila je danak i ostala bez novca. Našoj redakciji javila se T. S. iz Slovenije, koja je nasela na prevaru jer su je reklamirale poznate ličnosti koje ona prati na Instagramu.

Naime, videvši da Kija Kockar, Sloba Radanović, Ljupka Stević, Teodora Džehverović, kao i brojni zadrugari - Stanija Dobrojević, Maja Marinković i drugi promovišu čoveka koji daje kvote za nameštene mečeve, odlučila je da kontaktira s njim.

- U pitanju je osoba koja navodno sarađuje s ljudima koji nameštaju mečeve druge i treće lige u fudbalu. Kvote su uglavnom oko 30, igraju se prelazi, tako da, ako uložite 100 evra, dobijete 3.000 evra. Nakon svega me je blokirao i obrisao naše prepiske, ali mnogi ljudi su mi poslali svoja loša iskustva. Svi prevareni s kojima sam u kontaktu rekli su mi da su upravo preko svojih idola videli ovu reklamu. Mnogi su verovali, čim ga reklamiraju Kija, Sloba, Ljupka, Teodora, grupaHarikejn, da je to provereno i da se ne radi o prevari. Koliko ljudi njih voli, veruje im, a oni su ih uvukli u prevaru jer nisu razmišljali šta reklamiraju! Mnogi su dali poslednji dinar jer su želeli da zarade, i sve zato što su verovali pevačima - počinje ona i dodaje kako funkcioniše ovaj "sistem":

- Kontaktirala sam s njim, nakon čega sam mu uplatila 100 evra avans da mi otkrije o kom meču je reč. Kad sam videla da te utakmice nema u kladionici u Sloveniji, bilo mi je čudno. Tada mi je rekao da je našao drugu utakmicu i da pošaljem njemu novac koji sam htela da uložim, a on će preko svog kurira to uplatiti za mene. Pristala sam i poslala sam pare, dala sam mu 500 evra. Ubrzo mi je javio da mi čestita jer sam zaradila 7.000 evra. Tu sad postaje sve čudnije, jer mi je rekao kako mi kurir šalje novac, ali da pre toga ja moram njemu da pošaljem 500 evra za prolaz, 100 evra za to je neko uplatio za mene, kao i 10 odsto provizije. Bilo mi je čudno što ne uzmu taj novac od mog dobitka, ali pravdao se kako je taj novac zapečaćen i kako kurir ne sme da ga dira. Naravno, nisam dalje uplaćivala jer sam shvatila da sam prevarena - kaže ona i dostavlja nam na uvid svoje, ali i prepiske drugih ljudi sa njim, jer je nju blokirao i obrisao sve poruke.

T. S. je nakon ove neprijatnosti pokušala da kontaktira s prevarantom, ali ju je on blokirao. Tada je ponovo na Instagramu videla da ga Kija reklamira, zbog čega je reagovala i njenom menadžeru Goranu Lečiću poslala poruku.

- Leka mi je odgovorio da joj je preneo. Međutim, vidim da je prekjuče opet reklamirala nekog prevaranta. Mi prevareni sumnjamo da je to isti čovek, samo menja imena zbog svega što je napravio nama naivnima, da ga ne provale.

Jedna od devojaka ga je čak prijavila i policiji, ali oni su joj rekli da tu ne mogu ništa jer smo mi svojevoljno slali novac, niko nas nije prisilio - kaže T. S.

Za razliku od Slobe Radanovića koji se nije udostojio da odgovori na poruku, jer očigledno smatra da nema bilo kakvu odgovornost, KIja Kockar je rekla da je za nju to bila reklama kao i svaka druga.

- To je reklama kao i svaka druga. Radile su je i vaše kolege novinari. Možda su više istražili, jer ja u "proizvod" ne zalazim. Postoji reklama i za žvake za mršavljenje, verujem da je retko ko oslabio, reklame za alkoholna pića, kladionice, cigarete. I svaki konzument istih je odgovoran za sebe. Ja sam pogrešna osoba koju treba da pitate, ali razumem potrebu da se moje ime provlači, jer naslov prodaje. Naslov je reklama. Pametnom dosta - rekla je Kija.

Danijel osudio kolege To je organizovani kriminal foto: kurir Danijel Alibabić osudio je kolege koji reklamiraju ovakve profile, između ostalog i Anabelu. Uz njenu fotografiju napisao je komentar: - Stop organizovanom kriminalu. Javne ličnosti ne smeju da učestvuju u prevari zvanoj "nameštene utakmice" jer ste samim tim deo organizovanog kriminala - napisao je Danijel.

Vladimir Grbić Odbio da reklamira Pre nekoliko dana ponudu da reklamira profil dobio je i Vladimir Grbić. foto: Pritnscreen/Instagram - Pa gde mene nađe? Ne želim da komentarišem ljudsku slobodu i odsustvo morala i odgovornosti za sticanje ili zarađivanje novca. Svako bira svoj način. To ga i određuje kao osobu. Vaspitali su me roditelji da stičem svojim radom pošteno sve u životu. Danas nije takvo vreme u kojem se takvi ljudi i principi poštuju. Integritet i sloboda su skupi i nepoželjni. Ali proći će i ovo vreme. Prave vrednosti ne zastarevaju. Svetle su i žive. Večno - poručio je Vanja.

Oglasila se Anabela Ja reklamiram, ne teram da se klade foto: Dragana Udovičić - Ja sam samo reklamirala profil. Ne kladim se i ne ulazim u to. Moja stvar je šta reklamiram, ali nikoga nisam naterala na to da se kladi. Raspitala sam se da li je to protivzakonito, i nije. Ni za jedan proizvod ne mogu da garantujem. Ako reklamiram kremu, pa možda je neko alergičan na sastojke, a meni odgovara. Tako i za ovo. A što se tiče Danijela, drago mi je što se bori protiv kriminala. Glupo je to što je uradio. On i ja se znamo privatno. Mogao je da mi uputi poruku, savet da to ne radim - rekla je Anabela.

