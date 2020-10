ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Kuma ostala bez para, a Šibica smuvala biznismenovog sina!

Zdravo, drage moje, protekla nedelja bila je užasna za estradne ličnosti, a kako stvari stoje, biće još gore. Posla za pevače sve je manje, pa su neki od njih odavno našli alternativu da zarade pare u ova teška vremena, a oni koji nisu navikli da rade upadaju u kombinacije s druge strane zakona i završe iza rešetaka.

Moji izvoru pričaju mi da je Šibica odskoro u vezi sa dečkom koji je od nje mlađi skoro tri decenije. U pitanju je naslednik jednog bogatog biznismena, koji nema pojma šta mu radi sin, inače student i uzoran mladić, a s obzirom na to da se on i Šibica ne kriju od javnosti, vrlo brzo će pući bruka. Skoro su zajedno šetali centrom prestonice i držali se za ruke, ne treba ni da vam opisujem koliko su prolaznici bili šokirani prizorom jer Šibica, i pored silnih operacija, izgleda kao tetka pored svog novog dečka. Kuma je u velikom problemu jer je još u januaru uzela pare unapred za gostovanja za celu godinu i, naravno, skoro sve potrošila. U pitanju je ogromna suma, pa je sad prinuđena da nastupa po raznim birtijama ne bi li uspela da sastavi kraj s krajem, jer su članovi njenog benda ljuti na nju što im nije ni dinara dala za četiri meseca. Sve je potrošila na sređivanje stana, nadajući se da će ostatak love dobiti kad odradi tezge koje su u međuvremenu otkazane do daljeg. Koliko je alava na pare, ne bi me čudilo da, poput svog Kuma, uskoro ne pokuca na vrata kod zelenaša samo da se iščupa iz krize. Čujem da je Glavata potpuno izgubila kontrolu zbog alkohola i da je postala vrlo agresivna prema saradnicima. Za čašu se hvata čim se se probudi i skoro da nikad nije trezna, pa je u takvom stanju nemoguće da brine sama o sebi. Njen bogati dečko joj plaća dvoje ljudi koji joj izigravaju stilistu i asistenta, pa ih ona vodi sa sobom gde god da krene. Zapravo, oni joj služe da upravljaju autom, pridržavaju je da negde ne padne i tome slično. Sve je dobro dok je oženjeni bogataš ne otkači, ali izgleda da je još zaljubljen u nju. Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće srede.

