DUBAI - Sav taj luksuz za samo 519€ AKCIJA: Hurgada od 299€ + Poklon vaučer

Pazi šta želiš jer ti se želja može ostvariti. Poželi DUBAI! A može i Egipat. Specijalne cene aranžmana u oktobru koje se ne propuštaju.

Važno obaveštenje za sve ljubitelje odmora na obali Crvenog mora! Poslednja je prilika da se prijavite za vaš mini odmor u Egiptu od 16.oktobra. Naime, agencija “Travelland” je spremila nesvakidašnji paket aranžman od 4 dana u Hurgadi i to po specijalnoj ceni od 299 evra. Ako ste se uželeli mora u periodu jesenjih kiša, prava je prilika da vikend provedete na najlepšim plažama Egipta. Vratićete se 19. oktobra, dovoljno orni za nove radne pobede. HURGADA za termin 16.10 – 19.10: Sunny Days 4* / ALL - 3 noći = od 299€ Sea Gull 4* / ALL - 3 noći = od 315€ Beach Albatros 4*/ ALL – 3 noći = od 330€ Hilton Resort 5*/ ALL – 3 noći = od 350€ Carribean World 5*/ ALL – 3 noći = od 370€ Albatros White Beach 5*/ ALL – 3 noći = od 375€

Osim sjajnih, cena, još boljeg izbora hotela, agencija „Travelland“ svima koji se odluče za ovaj polazak poklanja i VAUČER u vrednosti od 100€ koji putnici mogu iskoristiti za neko naredno putovanje u Egipat.

To nije sve, u ponudi agencije su i paket aranžmani za Hurgadu od 6, 7, 9, 10 i 13 noćenja sa prvim polaskom već 14. oktobra: POLAZAK - 14.10; 20.10; 21.10. i 28.10. na 10 NOĆI = od 415€ po osobi POLAZAK - 17.10; 24.10; 25.10. i 31.10. na 6 NOĆI = od 365€ po osobi POLASCI - 18.10. i 25.10. na 7 NOĆI = od 365€ po osobi POLAZAK - 18.10. i 25.10. na 9 NOĆI = od 400€ po osobi

All inclusive usluga egipatskih hotela se podrazumeva, tako da je odnos cene i kvaliteta itekako opravdan i zadovoljavajući.

Kada govorimo o luskuzu i to o dostižnom luksuzu, onda ovog puta mislimo na DUBAI.

Ekstravagantni i svetlucavi Dubai po najpovojnijim cenama tokom meseca oktobra!

Poznato je da agencija “Travelland” uvek ima široku paletu hotela visoke kategorije za egzotične destinacije kakav je Dubai. Jedan takav hotel je Movenpick Hotel Jumeirah Lakes Towers 5*, koji se posebno izdvaja zbog svoje odlične cene i specifične AKCIJE:

- Platite Superior sobu i dobijete Deluxe sobu

- Platite Deluxe sobu i dobijete Junior suite

- Uz avio kartu dobijate COVID osiguranje

- Besplatan šatl prevoz do plaže!

Hotel se nalazi u oblasti Jumeirah Lake Towers, u blizini glavnog puta Sheikh Zayed, na otrpilike 600 metara od metro stanice, 5km od Jumeirah plaže i šetališta "The Walk". U mogućnosti ste da birate boravak od 5, 6, 8 i 11 dana tokom oktobra: • 5 dana / 4 noćenja = cena 519€ • 6 dana / 5 noćenja = cena 549€ • 8 dana / 7 noćenja = cena 595€ • 11 dana / 10 noćenja = cena 669€

Još jedan hotel koji toplo preporučujemo je Sheraton Jumeirah Beach Resort 5*

Hotel se nalazi u prostranom vrtu sa palmama, na peščanoj plaži Jumeirah Beach Residence (JBR), na početku atraktivnog šetališta u Dubaiju "Tha Walk", u blizini mnogobrojnih restorana, prodavnica, hotela. Raspolaže sa 256 soba, doručak je na bazi švedskog stola, a postoji mogućnost doplate za polupansion:

• 5 dana / 4 noćenja = cena 595€ • 6 dana / 5 noćenja = cena 639€ • 8 dana / 7 noćenja = cena 729€ • 11 dana / 10 noćenja = cena 865€

Dubai kao jedan moderan grad, jedinstveni spoj komfora pomešan sa tradicionalnim običajima i stilom života, je destinacija koju treba posetiti bar jednom u svom životu. Aktuelna dešavanja koja su uzdrmale turizam i čitav svet, učinile su da cene ovakvih mesta budu pristupčnije, što svakako treba iskoristiti ako ste u mogućnosti.

Želimo vam Dubai!

Svi zainteresovani za bilo koji aranžman mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu, a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/. Za najaktuelnije ponude, možete ih zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

