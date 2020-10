I JA SAM BIO HAPŠEN ZBOG NARKOTIKA! Sloba Radanović progovorio o Rastinom SKANDALU, pa priznao ono što niko nije ZNAO!

Pevač Sloba Radanović nastupao je u jednom prestoničkom kafiću, i tom prilikom istakao da publici nije bio problem što je nastup trajao do 23 sata.

"Ljudi vole da dođu na moj nastup, nije ih poremetilo što se pomerilo radno vreme do 11, biće fina žurka, voleo bih da bude do 1 bar, ne mora kasnije, meni bi tako bilo taman. Ne plašim se više, ne možemo da se borimo nečega protiv čega ne možemo da se izborimo sami, bitno je samo da se pridržavamo mera", rekao je Sloba.

Radanović prokomentarisao i skandal koji se tiče repera Stefana Đurića Raste koji je nedavno uhapšen zbog posedovanja narkotika.

"Video sam, ali nisam upućen kakva je to priča. Svako treba da odgovara za svoje postupke. Čak sam i ja jednom bio uhapšen zbog narkotika, a nisam imao nikakve veze sa tim. Bio sam u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. On je dečko rekao da je to za njegovu upotrebu, ali neću da se mešam u to, to je stvar pravosuđa", priznao je pevač.

