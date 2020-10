IMAM UTISAK DA ĆE SE POJAVITI IZA MOJIH LEĐA: Era Ojdanić se POTRESNIM REČIMA oprostio od Drljače i otkrio njegovu POSLEDNJU ŽELJU

Pevač narodne muzike Bora Drljača preminuo je 11. oktobra u 80. godini života nakon duge i teške bolesti.

Njegov dugogidišnji prijatelj, a zatim i kolega, Era Ojdanić istako je da Boru nikada neće preboleti, i prisetio se kada mu je Drljača priznao da najviše pati što nema unuka.

"Govorio mi je: "Brate moj, sve ovo... I karijera i putovanja i ceo svet smo prošli, ali nemam sreće", ja kažem: "Što Boro?", a on: "Pa evo, ti imaš 5 unuka, ja nemam unuka. Napravih kuću, sve..." To mu je bila rak rana, što nisu se ovi oženili i što nema potomka i unučadi. Mislim da je otišao u grob nezadovoljan samo zbog toga ", rekao je je Era, a potom se emotivnim rečima oprostio od svog druga i kako on kaže, brata:

"Mnogo će mi nedostajati sada kada se budem pojavio. Imam utisak da će on za koji trenutak izaći iza mojih leđa. Nije malo kada 55 godine deliš s nekim koru hleba. Kao brat mi je bio, ne mogu ga nikad prežaliti. Boro, prijatelju, Boro, brate, Boro, druže voli te i ljubi tvoj brat i kolega Era Ojdanić. Nikada te neću zaboraviti do kraja života. Večna ti slava i mirno počivaj", kroz suze je rekao Ojdanić u "Premijeri".

Inače, Era je u jučerašnjoj emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorio o poslednjem susretu sa Drljačom, ali i otkrio da ga je poslednjih dana zvao, ali se Bora nije javljao.

"Rekao mi je: "Nije dobro". Čim je on to rekao, znao sam da nije dobro sa zdravljem. Rekao sam da mu nije ništa, da će pobediti sve što ima. Posle toga se nismo videli, čuli smo se telefonom, i rekao je da je dobro. U zadnjih 10, 15 dana okretao sam njegov broj telefona, ali se nije javljao. Poslao sam mu poruku samo da mi javi kako je i dali je dobro. Pre 3 dana stigla mi je poruka sa njegovog broja, deca njegova su mi poslala da je izašao iz bolnice, da je bio na zračenju, da je mnogo loše, ima karcinom na mozgu", ispričao je folker.

