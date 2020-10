SINAN BI DANAS NAPUNIO 64 GODINE, A SABINA NE PRESTAJE DA MISLI NA NJEGA! Oglasila se pa otkrila sa kakvim problemima se suočavaju

Sabina Sakić na današnji dan, kada bi njen suprug Sinan Sakić proslavio 64. rođendan, posebno razmišlja o njemu. To inače, kaže, čini svakodnevno i bez obzira na okolnosti, posebno nedaće koje su pogodile porodicu posle Sinanove smrti. Prisećajući se veselja kada mu je poklonila beli koncertni klavir, sa setom u glasu, otkrila je da se pevač poklonima radovao kao dete, a da klavir sada sviraju njihova deca.

foto: Printscreen/Premijera

"Stalno mislim na njega. Bez obzira da li su situacije nezgodne ili ne. I danju i noću mislim na njega, stvarno mi mnogo nedostaje. I Đulkici isto. Danas smo svi setni", počela je Sabina.

"Danas sam se prisećala jednog rođendana kad sam mu kupila beli klavir. Bilo je to 2011, jedan od najlepših rođendana. Ranije je voleo i da poklanja, a kao stariji je voleo da mu se poklanja. Radovao se kao mala beba! Klavir je sada u Beogradu, u stanu. To je bilo iznenađenje, mnogo se radovao. Deca sad sviraju. Ćerka je već završila dve godine muzičke škole, a i Alen voli s vremena na vreme da sedne i zasvira", kaže Sabina.

Sabina se ovom prilikom osvrnula i na dramu sa Sinanovim sinom iz prvog braka Rašidom, kojeg je optužila da je podmetnuo požar u njihovoj kući u Loznici, gde ona trenutno boravi:

foto: Printscreen/Premijera

"Poternica je raspisana za njim, nije još uhapšen. Preko advokata me je kontaktirao, da mu prenesem stan. Moj i njegov advokat su kontaktu. Iskreno, koliko je štete ovde napravio… Velika je, stvarno. Od svih problema koje mi je zadao još se nisam oporavila. Smatram da i Sinan nema mira, dok se to sve ne reši. Kad je bio u bolnici nije hteo ni da ga vidi, rekao je to doktoru. Očekivao je on takvo nešto od Rašida, ali ja nisam. Sve on to zna i vidi", rekla je Sinanova udovica.

Govoreći dalje na porodične teme, dotakla se i hapšenje repera Stefana Đurića Raste, sa kojim se njen sin Alen druži.

"Žao mi je što je Rasta uhapšen. Vidite u kakvom smo mi problemu, kuća nam je zapaljena, toliko je tih nezgoda od Sinanove smrti… A Rasta koji doprinosi, radi u ovoj zemlji, fantastičan momak koji svima pomaže i sad, zbog trave neke… A toliko velikih kriminalaca ima da je to tužno! Za Alena je to bio veliki stres. Mi smo svi za to da se ta trava legalizuje, to je i lek. Da je neka ozbiljna droga pronađena kod njega, ja bih Alenu zabranila druženje sa njim. Razočarani smo. Marihuana nije prava droga, ona je pomogla nekim mojim starijim prijateljima kada su se lečili od raka i raznih drugih bolesti. Smatram da je to nešto što bi trebalo legalizovati, kao i u ostalim zemljama. Niko tad ne bi imao problema. Alen to ne konzumira, posebno decu otkako je dobio, možda nekad uzme dim ili dva. Znala bih da mi se sin koristi heroin! Nemam zamerku, brižan je otac, nije on iz tog filma uopšte", zaključila je Sabina Sakić.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs / Alo / M.M.

Kurir