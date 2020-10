MAJA REŠILA DA DO KRAJA RASKRINKA JANJUŠA: Otkrila da je u velikim dugovima, a evo da li joj je vratio NOVAC koji mu je POZAJMILA!

Maja Marinković je progovorila o navodnim batinama ali i o psihičkom zlostavljanju koje je trpela od Marka Janjuševića, dok je krila od javnosti da je sa njim u vezi.

Maja je otkrila da Janjuš ima veliki porok, kocku, zbog kojeg je u ogromnim dugovima, te ne krije da mu je ona davala novac:

"Blokirao me je kada je krenuo na put u Prijepolje, jer je njegova žena zvala i rekla da ja zovem nju sa nepoznatih brojeva. Kada se vratio odblokirao me je i rekao da će mi uplatiti novac preko pošte, koji sam mu pozajmila, s obzirom da je u velikim dugovima zbog svog poroka kocke. Mislim da je to bezveze od jednog muškarca koji je govorio da me voli, najveća ljubav, da mi uplati pare preko pošte, a ne da se udostoji, da dođe i kao normalan muškarac reši svoj odnos sa svojom devojkom", rekla nam je Maja.

