IZVINILA SAM SE KOMŠIJAMA ŠTO SU GLEDALI KAKO LETI KAMENJE! Ljupka priznala da se KAJE zbog SKANDALA, a evo šta je rekla o Simiću!

Ljupka Stević gostujući u "Novom jutru" govorila je o svom ljubavnom brodolomu koji je doživela pre mesec dana kada je saznala da je njen dugogodišnji partner, oženjeni Dragiša Simić, navodno vara.

S obzirom da je nedavno jedna devojka u Novom Sadu uništila dečku auto, voditeljka je pitala da li joj smeta što sada neki komentarišu da je to sve pod njenim uticajem.

"Kao da sam revolucionar za ženska prava. Ja šta sam napravila nije za pohvalu i to što su ljudi videli, izvinila sam se svima zbog toga. Prvenstveno komšijama koji su to morali da gledaju i slušaju psovke, gledaju kamenje kako leti. Nisam mogla na drgačiji način da odreagujem", rekla je pevačica i dodala:

"Neka on preuzme odgovornost za svoje postupke, da razmišlja o svojoj porodici. On je sve nas povredio, povredio je i mene i moje roditelje".

Na pitanje voditeljke da li misli da Dragiši smeta to što ona od nemilog događaja često govori o tome.

"Šta njega briga, on to ništa ne prati, poznajem čovek odlično. Mislim da ga ništa ne dotiče", prokomentarisala je ona.

Ljupka je priznala da joj ne smeta što se na njen račun prave razne šale zbog toga što je svom tadašnjem partneru razbila dva automobola.

"Volim da okrenem malo na šalu, uvek mi bude lakše kada se šalim na svoj račun. Roditelji će uvek da sakriju emociju, ali bila sam do Kostolca pre dva dana kod njih i lepo su raspoloženi", ispričala je ona.

Takođe, priznala je da joj smeta kada neko kaže da je sve inscenirala kako bi isprommovisala pesmu, i da je sada popularnija nego ikada sve zbog pomenutog skadnala.

"Trebalo bi da se zapitamo kakva je inteligencija tih ljudi koji to pišu da je ovo bila samo promocija. Da li iko može da pomisli da ja onako u ubezumljenom stanju izađem u medije i gde su psiholozi sve to videli. Za mene je to bio takav slom, ja nisam doživela teži period u svom životu", kaže ona i dodaje:

"Naravno da sam spremna da nastavim dalje, puna sam života. Ali nisam spremna za nove veze, ali ko zna, možda sretnem čoveka svog života kad izađem da bacim đubre", poručila je Stevićeva u Jutarnjem programu na Pinku.

