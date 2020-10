ODAO POČAST SVOM KRAJIŠNIKU! Baja Mali Knindža ispratio Boru Drljači sa snažnim simbolom u rukama! (FOTO)

Pevač Baja Mali Knindža stigao je među prvima da oda poslednju počast svom Krajišniku Bori Drljači, koji će biti sahranjen na Novom bežanijskom groblju.

Baja je u rukama nosio veliki buket belih tulipana, koji označavaju pravo i iskreno prijateljstvo, čistotu i mir.

- Meni će ostati u sećanju celog života. Od njega sam prvi put dobio mikrofon i zapevao na njegov nagovor. Od tada, do danas bili smo prijatelji i tako će uvek ostati iako nije više među nama. Bio je veliki čovek i mnoge stvari sam naučio od njega. On je prvi koji je počeo da peva i neguje te krajiške pesme, sa prostora KrajineRomanije, Like i Korduna. Ušao je u legendu. Bio je veliki u svemu. Kao čovek, prijatelj, pevač, patriota i šaljivdžija i tako će mi ostati u sećanju - rekao je Baja.

