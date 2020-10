Bora Drljača sahranjen je danas Novom bežanijskom groblju u Beogradu, gde su se okupili brojni prijatelji i kolege koji su ga ispratili do večne kuće.

Pevač Era Ojdanić bio je veoma potresen u trenutku kada je kovčeg spuštan u raku.

"Prijatelji, ne ostavljaj me. Voleću te do kraja života", rekao je on i zajecao na sav glas.

On je sve vreme plakao ispred kapele i ponavljao da nikada neće zaboraviti svog dugogodišnjeg prijatelja sa kojim se poznavao više od 50 godina.

