BUKTI RAT IZMEĐU LJUPKE STEVIĆ I JANJUŠA! Pevačica priznala da joj je slao poruke: On je DŽUKELA, neka gleda svoje DVORIŠTE!

Na žurci u "Zadruzi" sinoć je pevala Ljupka Stević. Osim što je napravila ludu atmosferu i zabavila zadrugare, ušla je i u jedan sukob - sa Markom Janjuševićem Janjušem. Janjuš je isprozivao:

"Ovde su sve k*rve i švalerke. J*bem im ja majku. J*bu se sa likom koji je oženjen, posle im đavo kriv", rekao je bivši košarkaš koji je i sam prevario svoju suprugu sa starletom u prošloj "Zadruzi", a Ljupka je na to odgovorila:

"Janjuš je jedna džukela! Kad se desilo sve sa Simićem, na Instagramu mi je napisao: "Legendice moja, šta se to desilo?" Sad me javno pljuje! Neka gleda svoje dvorište. Očigledno je besan na mene jer je Maja Marinković videla šta sam uradila, pa se osilila i raskrinkala ga na društvenim mrežama. Džukela obična!", rekla je ona i dodala:

"Je*acu mu mater kad izađe iz "Zadruge"! Ološ jedan bedni! Ne bi me čudilo da on to ni ne misli, već da je to rekao da bi u rijalitiju bio u centru pažnje. Očigledno mu treba reklama. On nije ni m od muškarca kad tako vređa ženu! Klošar", odbrusila mu je pevačica.

