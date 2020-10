OVO SU TAJNA PRAVILA ROMSKIH SVADBI! Pevači vraćaju BASNOSLOVNI BAKŠIŠ! Desetine hiljada evra na KRAJU UZIMAJU ONI!

Romske svadbe važe za glamurozna slavlja na kojima se svi uvek dobro provedu, a oni koji nastupaju odlično zarade. No u javnosti je gotovo nepoznato da domaćini često od pevača traže da vrate basnoslovni bakšiš - na kraju svega.

Romske svadbe često znaju da traju po nekoliko dana i da gosti kao i domaćini svoju moć pokazuju bogatstvom koje poseduju. Zato imamo prilike da vidimo kako pevače kite novčanicama od 50 do 500 evra, te često izvođači za samo jedno veče mogu da uzmu po nekoliko hiljada evra. Međutim, istina je malo drugačija.

Kako otkriva izvor koji je bio čest gost na brojnim romskim veseljima, bakšiš koji pevači dobiju, odmah posle nastupa moraju da vrate domaćinu.

"Svi smo gledali one snimke sa brojnih romskih svadbi kada pevačima lepe novčanice na čelo, obasipaju ih novcem, bacaju na sve strane, a potom sve to snimaju kako bi se hvalili na društvenim mrežama. Ali, postoje romske svadbe na kojima se sav taj novac nakon završenog slavlja vraća domaćinu ili onome ko je dao novac. Ljudi obično misle da pevači na tim svadbama zarade pravo bogatstvo, ali to uopšte nije tako. Domaćin ih angažuje za slavlje, potom plati dogovoreni honorar, a sav novac koji dobiju od toga što im daju za njihove muzičke želje moraju da vrate. Naravno, ovo nije slučaj na svim svadbama, već na pojedinim, a to je javna tajna na estrpebu", otkriva izvor koji je do detalja upućen u ove glasine. Dešavalo se da dođe i do tuča na nekim veseljima.

A niko od pevača koji učestuvuju na ovakvoj vrsti proslave ne želi u javnosti da govori o tome, ali je naša saznanja potvrdio jedan naš popularni pevač koji je zamolio da njegovo ime ne pominjemo u tekstu.

"Istina je da se sve to dešava. Pevao sam na nekoliko takvih proslava, a kada se sve završi, čovek koji je organizovao svadbu dođe posle nastupa i traži da mu vratimo muzičari i ja novac. To nije strano, jer oni smatraju da su vas angažovali da im pevate na slavlju za honorar, ali da nisu dužni da vam daju više od toga", rekao je popularni pevač koji već godinama uspešno radi.

