LAST I FIRST MINUTE ponude! HURGADA na 7 noćenja od 355€

Kada kažemo LAST MINUTE ponude, mislimo na specijalne cene za odmor u Egiptu tokom oktobra. Luksuz uz obalu Crvenog mora za samo 355 evra!

Hurgada je jedna od najznačajnijih turističkih destinacija na svetu. Oni koji su je posetili znaju šta znači all inclusive usluga u hotelu, čisto more, uređene plaže, zabava za sve generacije i najvažnije, znaju šta znači pravi letnji odmor u sred oktobra. Agencija “Travelland “ je spremila brojne polaske za Hurgadu i to na 6, 7, 9 , 10 i 13 noćenja. Ovo je savršen period za najlepše kupanje i sunčanje na obali Crvenog mora, a cene aranžmana su više nego povoljne. Boravak od 7 noćenja u nekom od najtraženijih hotela uz all inclusive uslugu može da košta svega 355 evra i to već od 18. oktobra.

Minamark Resort & Spa 4* je hotel koji može da se pohvali ovom cenom. Hotel se nalazi na samoj obali mora, u centru Sakale okružen mnogobrojnim prodavnicama, zanatskim radnjama, kafićima i restoranima. Udaljen je oko 10 minuta vožnje od aerodrome, na par minuta hoda od nove marine sa brojnim restoranima i kafićima kao i uređene šetališne zone Sherry street. Nalazi se između hotela Sea Gull i Le Pacha. Gotovo svi hoteli imaju sopstvene plaže, a jedan od takvih je čuveni Sea Gull Beach Resort 4* sa dve sopstvene, peščane plaže. Hotel se sastoji iz dve zgrade, a gosti hotela mogu koristiti obe plaže bez obzira u kojoj su zgradi smešteni. U poslednje dve godine, ovo je najprodavaniji hotel. Preporučuje se porodicama sa decom kao i svim tipovima gostiju koji žele da budu u centru Sakale i osete pravi duh Hurgade.

Sea Gull 4* - LAST MINUTE:

18. i 25.10. >> 8 dana / 7 noći = 375€

>> 8 dana / 7 noći = 375€ 24.10. >> 9 dana / 7 noći = 375€

>> 9 dana / 7 noći = 375€ 24. i 28.10. >> 12 dana / 10 noći = 435€

>> 12 dana / 10 noći = 435€ 24.10. >> 15 dana / 13 noći = 485€

>> 15 dana / 13 noći = 485€ 25.10. >> 11 dana / 9 noći = 415€

>> 11 dana / 9 noći = 415€ 31.10. >> 8 dana / 6 noći = 370€

Još niže cene ima hotel Sunny Days 4*: 365 evra za 6 i 7 noćenja / 400 evra za 9 noćenja / 415 evra za 10 noćenja. Naravno, all inlusive usluga se podrazumeva. U ponudi agencije „Travelland“ prisutni su i drugi hoteli sa LAST MINUTE cenom za boravak na 7 noćenja.

POLASCI - 18. i 25.10:

Kada kod nas padaju jesenje kiše, u Egiptu greje sunce pa se mnogi odlučuju da par dana u novembru i decembru posvete ovoj destinaciji. „Travelland“ prati potrebe i želje svojih putnika te je tako spremio FIRST MINUTE cene aranžmana za Hurgadu:

Paket aranžmani na 6 i 7 noćenja već od 01.11. / po ceni od 355€

Paket aranžmani na 9 noćenja već od 01.11. / po ceni od 390€

Paket aranžmani na 10 noćenja već od 04.11. / po ceni od 405€

Ne sumnjamo da ćete već naći nešto za sebe što vam najviše odgovara jer je izbor raznovrstan.

Ukoliko vam treba bilo kakva pomoć na raspolaganju su vam profesionalci za putovanja na adresi Dobračina 43, u Beogradu. A internet prezentacija www.travelland.rs je tu za više detaljnih informacija o samim programima.

