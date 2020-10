RADIO SAM SVADBU U PARIZU OD 1.000.000 € SA ESTRADNOM ELITOM! TOGA VIŠE NEMA: Peja otkrio šta se dešava sa BAKŠIŠEM na veseljima!

Zoran Pejić Peja godinama je prisutan na estradnoj sceni, a njegov radni staž iznosi trideset godina.

Među prvima je počeo da vodi romske svadbe, a sada otkriva kako je to sve počelo.

"Dosetio sam se da bih mogao da budem voditelj na svadbama. Radio sam svadbu u Parizu, na nekom ostrvu, gde je bilo 12 viljušaka i 12 noževa. Čoveka je to koštalo negde oko 1.000.000 evra, a muzika oko 150.000 maraka. Tu je bio bakšiš 100.000 maraka, negde je nas bilo oko tridesetak. Tu je pevala Lepa Brena, pokojni Šaban Šaulić, Jašar Ahmedovski, takođe i Zorica Brunclik, ma pevala je estradna elita. Dogovorio sam se da ja budem u bakšišu sa muzičarima. Međutim, oni su se pobunili, jer su smatrali da sam samo voditelj i da ne bi trebalo da uzimam njihov bakšiš", priča Zoran koji kroz osmeh nastavlja da se u tom trenutku dosetio kako bi i on mogao da zaradi. Uzeo je mikrofon u ruke i postao im glavna konkurencija na tom slavlju.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

"Odem ja za sto kod mog prijatelja Bucka u Parizu i oni lepo zamole mene da otpevam nekoliko pesama. Krenuli su da me kite i ukupno je bilo oko 5.000 maraka. Sve ja to stavim u džep i krenem da izlazim sa svadbe. Kad, eto ti muzičara. Svi odjednom meni: 'Hajde, ipak ćemo deliti bakšiš. Nismo znali da i ti pevaš i uzimaš lovu'. I normalno tih sam 5.000 dao u kasu i posle toga smo to sve pobedili", priseća se voditelj, koji tvrdi da takvih veselja danas nema.

"To danas na veseljima ne postoji, jer bakšiš gazda uzima sebi. Pogodi se cena od 5, 6 ili 7.000 evra za izvođača. Gazda nakon toga baca pare na muziku, a posle te pare uzme i isplati muzičare koliko su pogodili, a na kraju njemu to sve ostane. Plus što pored toga kite tetke, ujne, teče, tako da taj gazda na kraju najmanje muziku plati. Prisustvovao sam kada je Šaban pogodio za 10.000 evra veselje i sve mu je to na kraju bilo isplaćeno kroz bakšiš", zaključuje Zoran Pejić

foto: Sonja Spasić

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Kurir