PEVAČICA SE DOSETILA KAKO DA ZARADI NOVAC ZA VREME KRIZE: Indira prepevala svoje pesme da bi NAPLAĆIVALA preglede

Indira Radić dosetila se kako da zaradi novac i dok nema nastupa zbog pandemije koronavirusa. Popularna pevačica ponovo je snimila neke od svojih najvećih hitova na koje polažu pravo izdavačke kuće za koje je izdavala albume, pre svega "Grand produkcija", i objavila ih na svom Jutjub kanalu.

foto: ATA Images

Velika kriza zbog kovida 19 oseti se na svim poljima, a muzičari i pevači su posebno pogođeni. Svima su do daljeg otkazani nastupi, a koncert održi tek poneko od njih, i to vrlo retko. Mnogi su se žalili javno kako već mesecima ne zarađuju i da su u vrlo nezavidnoj situaciji zbog toga, ali ne i Indira. Umesto kukanja, pevačica je odlučila da preuzme stvar u svoje ruke i da uradi sve što je do nje kako bi i dalje nastavilo da joj kaplje koliko-toliko para. Ona je na svom kanalu na Jutjubu pre nekoliko meseci počela da objavljuje neke od najvećih hitova starih i više od deset, petnaest godina, ali u novom ruhu, to jest u novom aranžmanu.

foto: Printscreen Youtube/IndiraRadic

Za te pesme ona je mahom snimala nove spotove sa svojim bendom dok peva, ali je koristila i arhivske snimke sa svojih koncerata, kao na primer za pesmu "Ne dolaziš u obzir". Za jedan od svojih najvećih hitova "Bio si mi sve", Radićeva je iskoristila snimke druženja sa svojim prijateljima i pretočila ih u spot, slično kao i za numere "Moj živote, da l' si živ". Ima i hitova za koje je sama bila u spotu, kao na primer za "Nisam sumnjala", a za neke od pesama koje je opet objavila nije snimila video, već je samo postavila svoju fotografiju. Ona se dosetila i onoga što je sve popularnije u svetu, a to je da za neke numere napravi "official lyrics video" (video s rečima pesme).

foto: Printscreen Youtube/IndiraRadic

Većina hitova koje je ponovo postavila na svoj kanal nalazi se ili su se nalazili i na kanalu "Grand produkcije", koja je bila Indirina izdavačka kuća, što znači da oni sada manje zarađuju od pregleda na Jutjubu. Međutim, osim pesama koje snimala za njih, Radićeva je oživela i pesme koje je snimala za "Siti rekords", kao na primer "Niko nije savršen", nastala 2015. godine.

foto: Damir Dervišagić

Na ovaj način pevačica ponovo zarađuje na svojim hitovima potpuno legalno, jer kada ih postavi na svoj kanal, svi prihodi idu njoj. Prve obrađene pesme Indira je snimila pre tri meseca, a u pitanju su numere sa albuma iz 2013. godine "Dve muzike" i "Već dugo ne verujem" i one imaju već preko milion pregleda. Pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačicom, ali ona nije odgovarala na naše pozive i poruke. Takođe, niko iz "Grand produkcije" nije želeo da komentariše Indirin postupak.

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić/ Foto: Dragan Kadić

Kurir