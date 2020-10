PROŠLO JE 13 GODINA OD SMRTI TOŠETA PROESKOG: Konačno je rešeno ovo pitanje, a svi ga i dalje pamte po pesmi i TUŽNOJ rečenici!

Prošlo je 13 godina od preranog odlaska pevača Tošeta Proeskog, koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći na autoputu kod Nove Gradiške u Hrvatskoj.

O besprekornom talentu, nezaboravnom i nezamenljivom glasu, a pre svega dobroti ovog makedonskog umetnika, večno će pričati mnogobrojne kolege i prijatelji koji se ne mire sa činjenicom da ga više nema.

"Ne želim da mi skidate kapu, samo želim da se ponosite mnome", rekao je jednom prilikom Toše neposredno pred smrt.

Godinama je njegovo vječno počivalište bilo improvizirana grobnica, no iz Kruševa napokon stižu dobre vesti.

"Večno počivalište pop-ikone i našeg sugrađanina Toše Todora Proeskog bilo je neostvareni san mnogih fanova i posetilaca Kruševa. Naš je cilj bio izgradnja tog večnog doma, a to znači puno za našu opštinu i za našu državu. Toše Todor Proeskije pop-ikona ne samo u Kruševu, on je ambasador Kruševa, ambasador naše zemlje i on je pokazivao kako treba čuvati i braniti našu zemlju", rekao je gradonačelnik Kruševa Tome Hristoski.

